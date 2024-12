Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinin çok sayıda maddesine açılan dava reddedildi

Danıştay kararında yer alan bazı tespitler:



Görevde yükselmenin temel koşulunun, hizmetiçi eğitim yapılsın veya yapılmasın her koşulda sınav şartına bağlı olması, bu eğitimlerin kurumlarca belirlenen dönemlerde her zaman yapılabilmesine bir engelin bulunmaması, değişiklikle birlikte ilan edilen kadro veya pozisyonlar için başvuru şartlarını sağlayan (kural olarak) herkesin sınava girebilmesi, daha çoğulcu ve rekabetçi bir sistemin hayata geçirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde; kamu hizmetinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olan idarenin, takdir yetkisi çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek memurların üst görevlere yükselmesini belli koşullara bağlamasında veya bu koşullarda değişikliğe gitmesinde, dolayısıyla görevde yükselme eğitimin kaldırılmasına dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesinde, üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

Madde metninde yer alan ".sadece biri için." ibaresine ilişkin olarak; Görevde yükselme eğitiminin kaldırılması nedeniyle yapılan yeni düzenlemede, atama yapılacak kadro veya pozisyonların duyurusu, farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunulabileceği, aylıksız izinde olanlar dahil diğer izinleri kullanmakta olanların da sınava katılabileceği, şartları sağlayanların kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edileceği belirlenmiş olup, söz konusu Yönetmelik değişiklikleri kapsamında görevde yükselme eğitiminin kaldırılması, sınav esaslı duyuru ve başvuru şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği karşısında, yapılacak sınavlarda ilan edilen kadro veya pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunulabilmesinin hakkaniyet ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için getirilmiş olduğu, nitekim kadro veya pozisyon çeşitliliğinin fazlalığı, aynı gün yapılacak sınavlara katılımda yaşanacak problemler, sınav sonucunda tercihe bağlı olarak diğer adayların yaşayabileceği hak kayıpları birlikte değerlendirildiğinde, düzenlemenin hizmet gerekleri ve personel planlaması yönünden hem kişi hem de kamu yararına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Davacı tarafından, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ait boş kadro ve pozisyonların sınavdan en az kırk beş gün önce ilan edileceği yönündeki düzenlemede değişiklik yapılarak sürenin 30 güne indirilmesinin sınava girecek personel için adaletsiz olduğu, sadece bir kadro için tercih yapılabileceği yönündeki düzenlemenin personelin tercih hakkını ölçüsüz şekilde sınırlandırdığı ileri sürülmüş ise de; anılan Yönetmeliğin 11. maddesiyle görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin duyuru ve başvuru koşullarına ilişkin olarak 31/08/2013 tarihli Genel Yönetmelik değişikliğine uygun şekilde düzenleme yapıldığı, yazılı sınav öncesinde atama yapılacak kadro ve pozisyonların duyurusu için alt süre sınırı belirlenmesi hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, dava konusu yönetmelik hükmünde üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, söz konusu 11. maddenin ikinci fıkrasında, sınav sonucunda başarılı olanlar arasından üç ay içinde başarı sıralamasına göre atama yapılacağına dair bir süre kaydına değişik Yönetmelikte yer verilmemiş olmakla birlikte; kurumların farklı statüde çalışan personel sayıları, atama yapılacak kadro veya pozisyonların çeşitliliği, sınav süreci, itirazların sonuçlandırılması, yargı yerlerince verilen kararlar ve uygulamada yaşanan sorunlar gözönüne alındığında, bu şekilde bir süreye Genel Yönetmelikte yer verilmemesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir. Kaldı ki, atamaların keyfi uygulamalar nedeniyle veya hukuka aykırı şekilde makul süre içinde yapılmaması halinde, bu işlemlerin iptali istemiyle yargı yerlerine başvurulabileceği de açıktır.

Anılan Yönetmelik maddesindeki değişiklikte yer alan yazılı sınavın "kuruluşlarca yapılabileceği gibi" ibaresiyle; görevde yükselme yazılı sınavını yapma hususunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumları dışında alternatif olarak kurumun bizzat kendisine de sınav yapma yetkisi verildiği anlaşılmakla, davacı tarafından her ne kadar yazılı sınavın kurumca yapılmasının sınavın eşit şartlar altında objektif bir şekilde yapıldığı hususunda şüphelere yol açacağı ileri sürülmekte ise de; kuruluşlara bizzat yazılı sınav yapma yetkisi verilmesini engeller nitelikte yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki yazılı sınavın hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilmesi halinde yazılı sınavın iptali istemiyle yargı yoluna başvurulabileceği, aynı Yönetmeliğin 2. maddesiyle yazılı sınav öncesi yapılması öngörülen hizmetiçi eğitim uygulamasından vazgeçilerek Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile (g) bendinde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenlemede hukuka aykırılık görülmediğinden, yine bu düzenlemeyle paralel nitelikte dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesiyle "eğitim ve","eğitimleri ve/veya ibarelerinin yürürlükten kaldırılması yönünde yapılan düzenlemede de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2020/2343

Karar No: 2024/2797

DAVANIN KONUSU: I- 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in;

1) 2. maddesi ile Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile (g) bendinde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

2) 3. maddesi ile Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ve ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının,

3) 4. maddesi ile Yönetmeliğin 8. maddesinde "ve sözlü" ibaresine yer verilmesinin,

4) 5. maddesi ile Yönetmeliğin 9. maddesinde "sınavlardan önce" ve "sadece biri için" ibarelerine yer verilmesinin,

5) 6. maddesi ile Yönetmeliğin 10. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

6) 7. maddesi ile Yönetmeliğin 11. maddesinin ve görevde yükselme eğitimi sonrası başarılı olanların 3 ay içerisinde atanmalarına ilişkin düzenleme ile puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasının,

7) 8. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında "kuruluşlarca yapılabileceği gibi" ibaresine yer verilmesinin ve anılan fıkrada yer alan "eğitim ve" ile "eğitimleri ve/veya" ibarelerinin yürürlükten kaldırılmasının,

8) 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesinin ve 12/B maddesinde yer alan "sözlü sınav" ibaresinin,

9) 10. maddesi ile Yönetmeliğin 13. maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

10) 11. maddesi ile Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının;

II- 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in;

1) 4. maddesi ile Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendinin tamamı ile (g) bendinde geçen "eğitimini tamamlayanlar" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

2) 6. maddesi ile 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerine (7) numaralı alt bentle, (c) bendine (2) numaralı alt bentle eklenen "Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak." ibaresinin,

3) 7. maddesi ile Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,

4) 9. maddesi ile Yönetmeliğin 11. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

5) 10. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

6) 11. maddesi ile Yönetmeliğin 13. maddesinde "en az bir ay önce" ve "sadece biri için" ibarelerine yer verilmesinin,

7) 12. maddesi ile Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,

8) 13. maddesi ile Yönetmeliğin 15. maddesinde "Kuruluşça yapılabileceği gibi" ibaresine yer verilmesinin,

9) 14. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 15/A maddesinin ve 15/B maddesinde yer alan "sözlü sınav" ibaresinin,

10) 17. maddesi ile Yönetmeliğin 17. maddesinde sendika temsilcisine yer verilmemesi yönündeki eksik düzenlemenin,

11) 19. maddesi ile Yönetmeliğin 19. maddesinde yapılan değişikliğin,

12) 20. maddesi ile Yönetmeliğin 20. maddesinde yer alan görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların 3 ay içerisinde atanmalarına ilişkin düzenleme ile puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren düzenlemenin kaldırılmasının,

13) 21. maddesi ile Yönetmeliğin 21. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "eğitimi ve" ibarelerinin yürürlükten kaldırılmasının iptali istenilmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Danıştay İkinci Dairesince verilen 03/04/2018 günlü, E:2016/6683, K:2018/2255 sayılı kararla; 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 3, 4, 8 ve 9. maddelerinin ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6 ve 14. maddelerinin iptali istemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına, 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2, 5, 6, 7, 10 ve 11. maddelerinin ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 ve 21. maddelerinin iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan kararın, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2020 günlü, E:2018/3180, K:2020/1153 sayılı kararıyla; temyize konu Daire kararının Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ve ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, 4. maddesi ile Yönetmelik'in 8. maddesinde "ve sözlü" ibaresine yer verilmesinin, 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesinin ve 12/B maddesinde yer alan "sözlü sınav" ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına ve Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 7. maddesinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına; Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında "kuruluşlarca yapılabileceği gibi" ibaresine yer verilmesinin ve anılan fıkrada yer alan "eğitim ve" ile "eğitimleri ve/veya" ibarelerinin yürürlükten kaldırılmasının iptali istemi ile Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6 ve 14. maddelerinin iptali istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmının "anılan maddelerin halen yürürlükte olduğu" gerekçesiyle ve Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 2, 5, 6, 7, 10 ve 11. maddeleri ile Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 ve 21. maddelerinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının "davacının iddia ve taleplerine yönelik olarak ilgili mevzuatın yorumu ve iptali istenen düzenlemelerin hukuka uygunluk denetimi yapılmaksızın, yani uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir gerekçeye yer verilmeksizin karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle bozulmasına hükmedilmiştir.

DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, görevde yükselme sınavından önce kurumca verilen eğitimin kaldırılmasının yerinde olmadığı, sınav duyurusunun sınavdan 1 ay önce yapılmasının adayların sınava hazırlanması için yeterli olmadığı, adayların farklı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabileceğine ilişkin hükmün hakkaniyetli olmadığı, birden fazla kadro veya pozisyon için aranan nitelikleri taşımalarına rağmen sadece biri için başvuruda bulunabilinmesinde herhangi bir kamu yararından söz edilemeyeceği, sözlü sınav uygulaması yapılacaksa dahi en azından objektif olarak yapıldığının denetlenebilmesi için sınav komisyonunda sendika temsilcisinin de bulunmasının gerekli olduğu, sendika temsilcisinin kurullarda olmasının yapılan sınava şeffaflık getireceği, yazılı sınavların kuruluşça da yapılabilmesinin sınavların adil bir ortamda, eşit şartlar altında ve objektif bir şekilde yapıldığı hususunda şüphe uyandıracağı, sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz başlıklı maddenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle sınav sonuçlarına itirazın hangi süre içerisinde, nasıl yapılacağının belirsiz hale geldiği, hak arama, itiraz etme yollarını ortadan kaldırıcı nitelikte bir boşluk oluştuğu, sınavda başarılı olanların üç ay içerisinde atanmalarına ilişkin düzenlemenin kaldırılmasıyla, sınavı kazananların hangi süre içerisinde atanacakları veya atanıp atanmayacaklarına ilişkin boşluk meydana geldiği ve bu boşluğun keyfi uygulamalara sebebiyet verebileceği ileri sürülmektedir.

DAVALI ... A.Ş. SAVUNMASI : 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile çerçeve yönetmelikte değişiklik yapıldığından, 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin çerçeve yönetmeliğe uygun hale getirildiği, dava konusu yönetmelik hükümlerinin üst hukuk normlarına ve hukuka uygun olduğu savunulmaktadır.

DAVALI ... SAVUNMASI : Dava konusu Yönetmeliklerin hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olduğu, davacının mesnetsiz iddialarıyla açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararına uyularak, bozulan kısım yönünden; 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesi ile Yönetmeliğin 9. maddesinde "sınavdan önce" ibaresine yer verilmesi ve 7. maddesi ile Yönetmeliğin 11. maddesininde yer alan "puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren düzenlemenin yürürlükten kaldırılması" yönünden karar verilmesine yer olmadığına, 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6, 14. maddeleri yönünden iptaline, diğer tüm maddelerin iptali istemi yönünden davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI: ...

DÜŞÜNCESİ : 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3, 4, 8 ve 9.maddelerinin, 22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ve 14. maddelerinin iptali istemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına; 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2, 5, 6, 7, 10 ve 11. maddelerinin, 22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 ve 21. maddelerinin iptali istemi yönünden ise davanın reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 03/04/2018 tarih ve E:2016/6683, K:2018/2255 sayılı kararının temyiz incelemesi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2020 tarih ve E:2018/3180,K:2020/1153 sayılı kararıyla; 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin ve ikinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının, 4. maddesi ile Yönetmeliğin 8. maddesinde "ve sözlü" ibaresine yer verilmesinin, 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesinin ve 12/B maddesinde yer alan "sözlü sınav" ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmının, 22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının onanmasına, 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında "kuruluşlarca yapılabileceği gibi" ibaresine yer verilmesinin ve anılan fıkrada yer alan "eğitim ve" ile "eğitimleri ve/veya" ibarelerinin yürürlükten kaldırılmasının iptali istemi ile 22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ve 14. maddelerinin iptali istemi yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kısmının, 31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2, 5, 6, 7, 10 ve 11. maddeleri ile 22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 ve 21. maddelerinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 38. maddesinde, İdari Dava Daireleri Kurulunun, idari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceleyeceği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay Dava Dairelerinin nihai kararlarının Danıştay'da temyiz edilebileceği, 49. maddesinin 4. fıkrasında ise Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde bu madde ile ısrar hariç 50'nci madde hükümlerinin kıyasen uygulanacağı öngörülmüştür. 2577 sayılı Yasanın 49. maddesinin 4. fıkrasında yer alan düzenleme ile Danıştay Dava Dairelerine, ilk derecede bakılan davalarla ilgili bozma kararlarına karşı eski kararlarında ısrar edebilme yetkisi tanınmamıştır.

Anılan bozma kararı çerçevesinde ilgili maddeler yeniden incelendi:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükmün vermiş olduğu yetki uyarınca, kamu idarelerinin kendi faaliyet alanlarında üstlenmiş oldukları görevleri, belirlenen nitelikte ve seviyede yerine getirebilmeleri için, üst hukuk normlarına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla her türlü personel planlamasını ve değişikliğini yapabilecekleri ve yine aynı koşullar içerisinde kalmak şartıyla da, hizmette meydana gelen değişiklik ve/veya personel ihtiyaçlarındaki gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, mevcut Yönetmelikler üzerinde değişikliğe gidebilecekleri açıktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dayanak alınarak hazırlanmış olan, Kamu Kuru ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik 18/04/1999 tarihli 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Bu Yönetmeliğin adı ''Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik' iken 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 nci maddesi ile bu günkü kullanılan haliyle değiştirilmiştir.

Öte yandan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin dayanağı olan 657 sayılı Yasa'nın "Temel İlkeler" başlıklı 3. maddesinde, "Sınıflandırma", "Kariyer" ve "Yeterlik" ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; yeterlik ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasa, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme işlemlerinin yeterlik sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Yukarıda adı geçen Genel Yönetmeliğin 1. maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiştir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme düşüncesi yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde görülmesinin gereklerinden biri de hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesidir.

Yukarıda yer alan açıklamalar ve dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kurluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin dava konusu edilen ilgili maddeleri yönünden;

31.8.2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin, dava konusu 2. maddesinde yapılan değişiklikle, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için öngörülen görevde yükselme eğitimi şartı kaldırılarak, bu kapsamda yer alan adaylar için yalnızca yazılı sınav şartı yerini korumuştur. Dolayısıyla esasen bitirmiş oldukları okul sonucu unvanlarını elde etmiş olanların, sahip oldukları unvanlara mesleki yönden her hangi bir katkısı olmayan görevde yükselme eğitimine tabii tutulma şartının kaldırılmasında , hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık görülmemiştir.

Yönetmeliğin dava konusu 5. maddesi yönünden;

Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonların duyurulması, başvurulması ve başvuru sonuçlarının duyurulmasına ilşkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik düzenlemeler getiren bu maddede hukuka aykırılık görülmemiştir.

Görevde yükselme sınavlarının kurum dışından başka kurum ve kuruluşlara yaptırılmasına da olanak sağlayan ve ayrıca, yazılı sınav başarı puanının asgari seviyesinin, sınava giren tüm adayları da içine alacak şekilde genel bir bütünlük içinde idare tarafından belirlenebilmesi konusunda yetki veren, dava konusu 8 inci maddede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin dava konusu edilen 10 uncu maddesi yönünden; buradaki üzenleme ile, görevde yükselme sınavlarının yaptırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, kurumlarca görevlendirilecek olan sınav kurul ve kurullarının oluşumuna ilşkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, getirilmiş olan bu düzenlemede hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin dava konusu edilen 6.,7. ve 11 maddelerinde hukukun genel ilkelerine ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.

22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin dava konusu edilen ilgili maddelerinde de üst hukuk normlarına, hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Dairemizin 03/04/2018 günlü, E:2016/6683, K:2018/2255 sayılı kararının, 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği'nin 8. maddesinin iptali istemi yönünden "karar verilmesine yer olmadığına", 2, 5, 6, 7, 10 ve 11. maddelerinin iptali istemi yönünden "davanın reddine", 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ve 14. maddelerinin iptali istemi yönünden "karar verilmesine yer olmadığına" ve 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 ve 21. maddelerinin iptali istemi yönünden "davanın reddine" ilişkin kısmının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/06/2020 günlü, E:2018/3180, K:2020/1153 sayılı kararıyla bozulması üzerine, 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca bozma kararına uyularak, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra bozulan kısım yönünden işin gereği düşünüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 124. maddesinde; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkartabileceği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 2. maddesinde; "(Değişik: 23/12/1972 - KHK-2/1 md.) Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. (Mülga birinci cümle: 13/2/2011 - 6111/117 md.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur." hükmüne yer verilmiş; 3. maddesinde ise; "sınıflandırma", "kariyer" ve "liyakat" ilkeleri bu Kanun'un temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlik sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in, "Amaç" başlıklı 1. maddesi; "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." şeklindedir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

I. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 2 ve 6. maddeleri ile 22/02/2014 günlü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4, 9, 10, 12, 21. maddelerinin iptali istemine ilişkin olarak yapılan incelemede;

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 2. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile (g) bendinde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresi; 6. maddesiyle de, Yönetmeliğin 10. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklikten önce Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesi; "Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; a) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 . maddesinde sayılan görevler ile kurumlarca çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları, .... e) (Değişik:21/5/2000-2000/1231K.) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmetiçi eğitimi, f) (Değişik:21/5/2000-2000/1231K.) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı, g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı ifade eder." ve "Görevde yükselme eğitiminin konuları" başlıklı 10. maddesi de; " (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: a) T.C. Anayasası; 1) Genel esaslar 2) Temel hak ve ödevler 3) Devletin temel organları b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, d) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat, e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, f) Halkla ilişkiler, g) Etik davranış ilkeleri. (2)Kurumların düzenleyecekleri eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz. (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır." biçiminde düzenlenmiştir.

22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4. maddesiyle; Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendinin tamamı ile (g) bendinde geçen "eğitimini tamamlayanlar" ibaresi; 9. maddesiyle; Yönetmeliğin 11. maddesi, 10. maddesiyle; Yönetmeliğin 12. maddesi, 12. maddesiyle; Yönetmeliğin 14. maddesi, 21. maddesiyle de; Yönetmeliğin 21. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan "eğitimi ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin değişiklik öncesi "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinde; "Bu Yönetmelikte geçen; f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerinin gerektirdiği hizmet içi eğitimini g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yapılacak olan yazılı sınavını ifade eder." şeklinde, "Görevde yükselme eğitimi" başlıklı 11. maddesinde; "(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından, en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek eğitim programına katılmaları gerekir. (2) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. (3) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir." şeklinde; "Görevde yükselme eğitim programı hazırlanması" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Görevde yükselme eğitim programları Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Eğitim Dairesi Başkanlığı, görevde yükselme eğitimine çağırılacak personelin eğitime alınması ve programların hazırlanmasında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile işbirliği yapar. (2) Eğitim Dairesi Başkanlığınca, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve hazırlanması düşünülen eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, söz konusu Başkanlık veya Başkanlıkça uygun bulunacak bir kamu kurum ya da kuruluşu ile müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir." şeklinde; "Görevde yükselme eğitim konuları başlıklı 14. maddesinde; "(1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar: a) T.C. Anayasası; 1) Genel esaslar 2) Temel hak ve ödevler 3) Devletin temel organlar b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik, c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat, d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, e) Halkla ilişkiler f) Etik davranış ilkeleri, g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliğiyle ilgili konular" şeklinde; "Görev grupları arasında geçişler" başlıklı 21. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde; "Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır; a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Kuruluşta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir." şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 2 ve 6. maddeleriyle; görevde yükselme eğitimini ve sınavını tanımlayan hükümlerin yanında unvan değişikliği sınavını tanımlayan hükümde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresi mülga edilerek, yazılı sınav öncesi tamamlanması zorunlu olan ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselmenin esaslarından biri olan "görevde yükselme eğitimi" yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin başlığı ile birlikte değiştirilen 8. maddesine göre de; şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları yeterli görülmüştür.

Diğer taraftan; Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla atama yapılacak görevler için en az yetmişbeş saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimine, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personelin alınması nedeniyle belli bir kota uygulaması yapılmakta iken; değişiklikle sınav öncesi yapılan hizmetiçi eğitimin kaldırılması ve görevde yükselme için sadece sınav şartının benimsenmesi karşısında, kural olarak herkesin yapılacak sınava katılması yönünden değişikliğe gidildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; görevde yükselmenin temel koşulunun, hizmetiçi eğitim yapılsın veya yapılmasın her koşulda sınav şartına bağlı olması, bu eğitimlerin kurumlarca belirlenen dönemlerde her zaman yapılabilmesine bir engelin bulunmaması, değişiklikle birlikte ilan edilen kadro veya pozisyonlar için başvuru şartlarını sağlayan (kural olarak) herkesin sınava girebilmesi, daha çoğulcu ve rekabetçi bir sistemin hayata geçirilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde; kamu hizmetinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olan idarenin, takdir yetkisi çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek memurların üst görevlere yükselmesini belli koşullara bağlamasında veya bu koşullarda değişikliğe gitmesinde, dolayısıyla görevde yükselme eğitimin kaldırılmasına dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesinde, üst hukuk normlarına aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan, yazılı sınav öncesi yapılması öngörülen hizmetiçi eğitimin kaldırılmasında hukuka aykırılık görülmediğinden, görevde yükselme eğitiminin konularını düzenleyen ve uygulanma imkanı kalmayan Yönetmeliğin 10. maddenin yürürlükten kaldırılmasına dair anılan Yönetmeliğin 6. maddesinde ve yine Genel Yönetmelik değişikliğindeki bu düzenlemeye paralel şekilde hizmetiçi eğitimi, görevde yükselme eğitim programlarının hazırlanması, eğitim konuları gibi hizmetiçi eğitimin uygulanmasına yönelik hükümler içeren düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4, 9, 10, 12, 21. maddelerinde de hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

II. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinde yer alan "...sınavdan önce.." ve "...sadece biri için..." ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11. maddesinde yer verilen "...en az 1 ay önce.." ve " sadece biri için" ibarelerinin iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 9. maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

"Duyuru ve başvuru" başlıklı değişik 9. maddede, "(1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. (2) Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir." düzenlemelerine yer verilmiştir.

İptali istenilen maddenin değişiklik öncesi halinde, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonların sınavlardan 45 gün önce duyurulması yanında, başvuru süreci ve izin durumları ile görevde yükselme eğitimine katılmayla ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Madde metninde yer alan ".yazılı sınavlardan önce." ibaresinin, Dairemizin başka bir dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda verdiği 20/03/2018 günlü, E:2016/9585, K:2018/1785 sayılı kararla iptaline karar verildiği ve bu kısmın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşıldığından, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ".yazılı sınavlardan önce." ibaresinin iptali istemi hakkında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Madde metninde yer alan ".sadece biri için." ibaresine ilişkin olarak; Görevde yükselme eğitiminin kaldırılması nedeniyle yapılan yeni düzenlemede, atama yapılacak kadro veya pozisyonların duyurusu, farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunulabileceği, aylıksız izinde olanlar dahil diğer izinleri kullanmakta olanların da sınava katılabileceği, şartları sağlayanların kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edileceği belirlenmiş olup, söz konusu Yönetmelik değişiklikleri kapsamında görevde yükselme eğitiminin kaldırılması, sınav esaslı duyuru ve başvuru şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği karşısında, yapılacak sınavlarda ilan edilen kadro veya pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunulabilmesinin hakkaniyet ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için getirilmiş olduğu, nitekim kadro veya pozisyon çeşitliliğinin fazlalığı, aynı gün yapılacak sınavlara katılımda yaşanacak problemler, sınav sonucunda tercihe bağlı olarak diğer adayların yaşayabileceği hak kayıpları birlikte değerlendirildiğinde, düzenlemenin hizmet gerekleri ve personel planlaması yönünden hem kişi hem de kamu yararına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11. maddesiyle ise; Yönetmeliğin 13. maddesinde yer alan görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ait boş kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgilerin sınavdan en az 45 gün önce Genel Müdürlük, Başmüdürlükler ve Merkez Müdürlüklerinde personelin görebileceği şekilde asılmak suretiyle ilan edileceği, eğitimin yeri ve zamanının eğitime katılacaklara yazılı olarak bildirileceği yolundaki düzenleme kaldırılarak, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. Başvuru süresi, 5 günden az olmamak şartıyla Sınav Kurulunca belirlenir. Sınav Kurulunca, asıl aday sayısını aşmamak kaydıyla tespit edilecek yedek aday sayısı duyuruda belirtilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür." şeklinde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

Davacı tarafından, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalara ait boş kadro ve pozisyonların sınavdan en az kırk beş gün önce ilan edileceği yönündeki düzenlemede değişiklik yapılarak sürenin 30 güne indirilmesinin sınava girecek personel için adaletsiz olduğu, sadece bir kadro için tercih yapılabileceği yönündeki düzenlemenin personelin tercih hakkını ölçüsüz şekilde sınırlandırdığı ileri sürülmüş ise de; anılan Yönetmeliğin 11. maddesiyle görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin duyuru ve başvuru koşullarına ilişkin olarak 31/08/2013 tarihli Genel Yönetmelik değişikliğine uygun şekilde düzenleme yapıldığı, yazılı sınav öncesinde atama yapılacak kadro ve pozisyonların duyurusu için alt süre sınırı belirlenmesi hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu, dava konusu yönetmelik hükmünde üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

III. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesinin ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 20. maddesinin görevde yükselme eğitimi sonucunda başarılı olanların üç ay içinde atanmalarına ve puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterlerin kaldırılması yönlerinden iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

Dava konusu Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 7. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 11. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan "Sınav şartı ve atama" başlıklı 11. maddede; "Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliklerine uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla; a) 10. maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, b) Hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer..." hükümlerine yer verilmiştir.

31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik değişen veya yeni eklenen diğer maddeleri incelendiğinde; "Sınav şartı" başlıklı 8. maddede, kapsama dahil görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yapılacak sınavda/sınavlarda başarılı olmalarının gerektiği; "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 12/C maddesinde, duyurulan kadro veya pozisyonlardan, sayılan sebeplerin gerçekleşmesine bağlı olarak boş kalan veya boşalanlara, belirlenen süreyi aşmamak üzere başarı sıralamasına göre atama yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu durumda; Yönetmeliğin dava konusu edilen ve yürürlükten kaldırılan 11. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına yönelik paralel düzenlemelere, değişiklik yapan Yönetmelikte yer verilmesi nedeniyle bu fıkraların yürürlükten kaldırılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu 11. maddenin ikinci fıkrasında, sınav sonucunda başarılı olanlar arasından üç ay içinde başarı sıralamasına göre atama yapılacağına dair bir süre kaydına değişik Yönetmelikte yer verilmemiş olmakla birlikte; kurumların farklı statüde çalışan personel sayıları, atama yapılacak kadro veya pozisyonların çeşitliliği, sınav süreci, itirazların sonuçlandırılması, yargı yerlerince verilen kararlar ve uygulamada yaşanan sorunlar gözönüne alındığında, bu şekilde bir süreye Genel Yönetmelikte yer verilmemesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir. Kaldı ki, atamaların keyfi uygulamalar nedeniyle veya hukuka aykırı şekilde makul süre içinde yapılmaması halinde, bu işlemlerin iptali istemiyle yargı yerlerine başvurulabileceği de açıktır.

Öte yandan; yürürlükten kaldırılan 11. maddenin ikinci fıkrasında, başarı puanlarının eşit olması halinde öncelik kriterleri düzenlenmesine karşın, değişik Yönetmelikte benzer bir düzenlemeye yer verilmemesi; belirsizliklere, kurumlar arasında farklı uygulamalara, personel arasında eşitsizliklere neden olabileceğinden, Genel Yönetmeliğin amacına aykırı olan bu kısım hukuka aykırı bulunmuş ise de; 23/07/2014 günlü, 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle, aynı Yönetmeliğin 12/B maddesine eklenen "Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir." şeklindeki düzenlemeyle eksiklik giderildiğinden, anılan maddenin (puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterlerin kaldırılması yönünden) iptali istemi hakkında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Dava konusu Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 20. maddesiyle de, Yönetmeliğin 20. maddesinde Genel Yönetmelik 11. maddesinde yapılan değişikliğine uygun olarak benzer şekilde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların 3 ay içerisinde atanmalarına ilişkin düzenleme ile puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren düzenlemenin kaldırılmasına karar verildiği görülmekle, yapılan düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

IV. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin ("...kuruluşlarca yapılabileceği gibi... ibaresine yer verilmesi yönünden) ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 13. maddesinin ("...kuruluşlarca yapılabileceği gibi... ibaresine yer verilmesi ve anılan fıkrada yer alan "eğitim ve", "eğitimleri ve/veya" ibarelerinin yürürlükten kaldırılması yönünden) iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

Dava konusu Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 12. maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikten önce Yönetmeliğin "Yazılı sınav" başlıklı 12. maddesinde; "Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırırlar. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde, bu kurumların görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezi olarak yaptırılabilir. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi halinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10. maddedeki konuların ağırlığına göre belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Madde metninde yapılan değişiklikle; maddenin başına "Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, mahalli idareler için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır." cümlesi eklenmiş, fıkranın 1. ve 5. cümleleri yürürlükten kaldırılıp, aynı fıkrada yer alan bu sınavı kurum ve kuruluşlar ibaresi "Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi", "yaptırırlar" ibaresi "yaptırılabilir", "yaptırılabilir" ibareleri "yaptırılır" şeklinde değiştirilmiş, fıkrada yer alan "eğitim ve" ile "eğitimleri ve/veya ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Yönetmelik maddesindeki değişiklikte yer alan yazılı sınavın "kuruluşlarca yapılabileceği gibi" ibaresiyle; görevde yükselme yazılı sınavını yapma hususunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumları dışında alternatif olarak kurumun bizzat kendisine de sınav yapma yetkisi verildiği anlaşılmakla, davacı tarafından her ne kadar yazılı sınavın kurumca yapılmasının sınavın eşit şartlar altında objektif bir şekilde yapıldığı hususunda şüphelere yol açacağı ileri sürülmekte ise de; kuruluşlara bizzat yazılı sınav yapma yetkisi verilmesini engeller nitelikte yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki yazılı sınavın hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilmesi halinde yazılı sınavın iptali istemiyle yargı yoluna başvurulabileceği, aynı Yönetmeliğin 2. maddesiyle yazılı sınav öncesi yapılması öngörülen hizmetiçi eğitim uygulamasından vazgeçilerek Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentleri ile (g) bendinde yer alan "eğitime tabi tutulmaksızın" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenlemede hukuka aykırılık görülmediğinden, yine bu düzenlemeyle paralel nitelikte dava konusu Yönetmeliğin 8. maddesiyle "eğitim ve","eğitimleri ve/veya ibarelerinin yürürlükten kaldırılması yönünde yapılan düzenlemede de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan; dava konusu Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 13. maddesiyle, Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan değişiklikle Genel Yönetmeliğin değişik 8. maddesine uygun olarak yazılı sınavın kuruluşça da yapılabileceği yönünde benzer düzenlemenin yer aldığı dava konusu 13. maddesinde de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

V. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesinin ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 17. maddesinin "sınav kurullarında sendika temsilcisine yer verilmemesi yönünden" iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

Dava konusu Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş, maddeye yeni fıkralar da eklenmiştir.

"Sınav kurulu ve görevleri başlıklı" değişik 13. maddede, "Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.... Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurumlar, gerekli görmeleri halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Genel Yönetmelik değişikliğine uygun şekilde yeniden düzenleme yapılan dava konusu Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 17. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan "en az dört üye olmak üzere ibaresinin" en az bir tanesi insan kaynakları sorumlusu olmak üzere toplam beş üyeden" olarak değiştirildiği, dördüncü fıkrasına "Sınav kurulu üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır." cümlesi eklendiği, değiştirilen maddede; "(1) Sınav kurulu, merkez teşkilatında; Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının veya İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında, en az bir tanesi insan kaynakları birimi sorumlusu olmak üzere toplam beş üyeden, taşra teşkilatında ise; Başmüdürün başkanlığında insan kaynakları birimi sorumlusu ile Başmüdürün belirleyeceği üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. (2) Taşra teşkilatında, Genel Müdürlükçe personel görevlendirilmek suretiyle sınav kurulu oluşturulabilir. (3) Sınav kurulunu oluşturan üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar. (4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; aksi halde sınav kurulu üyelikleri sona erer, yerine yedek üye katılır. Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır." hükmüne yer verildiği görülmüştür.

Davacı Sendika tarafından; sözlü sınav uygulamasının denetiminin neredeyse imkansız olması ve birçok haksızlığı beraberinde getirmesi nedeniyle anılan sınavın objektif olarak yapılması için kurulacak olan komisyonda sendika temsilcisine yer verilmesinin gerekli olduğu, zira bir nebze de olsa şaibeyi ortadan kaldıracağı, şeffaflık getireceği, idarenin keyfiyetinin önüne geçileceği ileri sürülerek, madde metninde sendika temsilcisine yer verilmesi gerektiği belirtilmiş ise de; yasal mevzuat hükümlerinde, sınav kurullarında sendikada temsilcisi bulunması gerektiğine dair herhangi bir düzenleme bulunmaması ve söz konusu düzenlemeye yer verilmesi gerektiği konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanmasının mümkün olmaması karşısında, dava konusu her iki Yönetmelikte iptali istenilen eksik düzenler yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

VI. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 11. maddesinin ve 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 19. maddesinin iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

Dava konusu Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 11. maddesiyle, aynı Yönetmeliğin 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz" başlıklı mülga 14. maddede, "(Başlığı ile değişik:12/3/2010-2010/192 K.) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır." hükümleri bulunmaktadır.

Anılan madde metninde, sınav sonuçlarının ilanı, bildirim, ilgililerin sonuçlara karşı itirazları ile yapılan sınavda hatalı soru/sorular bulunması halinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 11. maddesi ile 14. madde yürürlükten kaldırılmakla birlikte, değişik Yönetmelik kapsamında, Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. ve 3. fıkraları değiştirilerek maddeye yeni fıkralar eklenmiştir. ''Sınav kurulu ve görevleri'' başlıklı anılan madde, ''Kurumlarca yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. ... Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. ...'' şeklinde olup; sınavların yapılması, ilanı, itirazlar ve diğer işlerinin yürütülmesi konusunda sınav kuruluna veya kurullarına yetki verilmiş, sınav sonuçlarının ilanı ile ilgililerin bu sonuçlara karşı itiraz edebilme hakları korunmuş; genel çerçevesi çizilen hususlar haricinde ayrıntıların, kurumların kendi özel yönetmeliklerinde düzenlemelerine olanak sağlanmıştır.

Bu itibarla, davacı Sendikanın ileri sürdüğü hususlar da dikkate alındığında, sınav sonuçlarının ilanına ve itirazlara ilişkin belli bir süre kaydını Genel Yönetmelik'te belirleme zorunluğunun bulunmaması karşısında; kurumların personel sayıları, atama yapılacak kadro ve pozisyon çeşitliliğinin fazlalığı, sınav süreci, itirazların sonuçlandırılması, yargı yerlerince verilen kararlar ve uygulamada yaşanan sorunlar esas alınmak suretiyle kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde Yönetmeliğin 14. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair dava konusu Yönetmeliğin 11. maddesinde ve işbu Genel Yönetmelik değişikliğine uygun olarak aynı içerikte düzenlenen dava konusu Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 19. maddesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

VII. 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6. maddesi ile Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (ç) bentlerine; (7) numaralı alt bentle, (c) bendine; (2) numaralı alt bentle eklenen "Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak" ibaresi ile Yönetmeliğin 14. maddesi ile eklenen 15/A maddesi ile 15/B maddesinde yer alan "sözlü sınav" ibaresinin iptali istemine ilişkin yapılan incelemede;

22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 6. maddesiyle, Yönetmeliğin "Görevde Yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesinde değişiklikle; "1) Bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;... 7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak. c) Müdür (Hukuk) kadrosuna atanabilmek için;.. .2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak. ç) Müdür kadrosuna atanabilmek için; ...7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak...." hükmüne; 14. maddesiyle Yönetmeliğe eklenen "Sözlü sınav" başlıklı 15/A maddesinde; "(1) Şube müdürü ve müdür unvanları için aşağıdaki esaslara göre ayrıca sözlü sınav yapılır. a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınabilir. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. b) Aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; 1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi 2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 5) Genel kültürü ve genel yeteneği 6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır." hükmüne; "Başarı puanı" başlıklı 15/B maddesinde; "(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür kadro ve pozisyonlarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Kuruluştaki hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,öncelik verilir. (2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, Sınav Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde asıl aday sayısını aşmayacak kadar aday yedek olarak belirlenebilir." hükmüne yer verilmiştir.

23/07/2014 günlü, 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesiyle, Yönetmeliğin "Başarı puanı" başlıklı 12/B maddesinde; başarı puanının şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edileceği yönünde yeniden düzenleme yapıldığı, yine 22/10/2016 günlü 9380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 4. maddesiyle de Yönetmeliğin "Sözlü sınav başlıklı" 12/A maddesinde yer alan "Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı" şeklindeki ifadenin "yazılı" olarak değiştirildiği görüldüğünden, 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dava konusu 6 ve 14. maddelerinin Genel Yönetmelik değişiklikleriyle uyumlu olmadığı, üst hukuk normlarına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 31/08/2013 günlü, 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesinde "...sınavdan önce..." ibaresine yer verilmesi ve 7. maddesinde "puanların eşit olması halinde tercih için konulan kriterleri içeren düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması" yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde "...sadece biri..." ibaresine yer verilmesi, 7. maddesinde "görevde yükselme eğitimi sonucunda başarılı olanların üç ay içinde atanmalarını içeren hükmün kaldırılması" ve 2, 6, 8, 10, 11. maddelerinin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,

2. 22/02/2014 günlü, 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 6 ve 14. maddelerinin İPTALİNE, anılan Yönetmeliğin 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21. maddelerinin iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,

3. Netice itibarıyla dava kısmen iptal, kısmen karar verilmesine yer olmadığı, kısmen ret ile sonuçlandığından, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam ...-TL yargılama giderinin, haklılık oranına göre yarısı olan ...-TL'nin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, diğer yarısının davacı üzerinde bırakılmasına; davalı idarelerden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından yapılan ...-TL yargılama giderinin yarısı olan ...-TL'nin davacıdan alınarak davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine verilmesine, diğer yarısının davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi üzerinde bırakılmasına, davalı idarelerden Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ...-TL posta giderinin yarısı olan ...-TL'nin davacıdan alınarak davalı Cumhurbaşkanlığına verilmesine, diğer yarısının davalı Cumhurbaşkanlığı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretlerinin kararın kesinleşmesinden sonra aidiyetine göre taraflara iadesine;

4. Bakılan davanın kesinleşen kısımları için davalı idareler ve davacı lehine vekalet ücretine hükmedildiğinden, bu aşamada davalı idare ve davacı lehine yeniden vekalet ücretine hükmedilmemesine;

5. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 09/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.