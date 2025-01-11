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Siber suçlara yeni cezalar

Siber suçlara ilişkin yeni cezalar öngören kanun teklifi, AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre devletin siber uzaydaki milli gücüne saldıran veya ele geçirdiği veriyi bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 09:15, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 08:47
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Siber suçlara yeni cezalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Siber Güvenlik Başkanlığı'na ait teşkilat ve personel düzenlemesi ile Siber Güvenlik Kurulu'nun oluşturulmasını içeren teklif Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun tekliflerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, devletin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik olarak siber saldırıda bulunan veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Söz konusu veriyi siber uzayda yayan, başka bir yere gönderen veya satışa çıkaranlara da on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

BTK DEVREDİLECEK

Siber güvenliğe yönelik olarak milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almayanlara, hizmet sundukları alanda tespit ettikleri zafiyet veya siber olayları gecikmeksizin Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirmeyenlere 1 milyon lirasından 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ve bağlı kuruluşlar, Siber Güvenlik Başkanlığı'na altı ay içerisinde devredilecek.

3,9 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi de Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Malullük, dul-yetim aylığı alanların da dahil olduğu düzenleme, yaklaşık 3,9 milyon emekliyi kapsıyor.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANABİLECEK

Suç gelirlerinin aklanması, terör ve devlete karşı suçların işlenmesinde 'kuvvetli şüphe' görüldüğü durumlarda; şirket ve mal varlıkları için kayyım atanması kararı verilirse Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 5 yıl süreyle kayyım olarak atanabilecek. Teklifle ayrıca Devlet Denetleme Kurulu, kamuya yararlı dernek, vakıf ile kooperatif ve birlikleri denetleme yetkisine sahip olacak.

İŞVERENE ASGARİ DESTEĞİ

Teklifle; 2025 yılında istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere asgari ücret desteği sağlanacak. Ödenek, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde yapılacak. Bu şekilde, işverenlere çalışan başına her ay ödenen destek 700 liradan 1000 liraya çıkarılacak.

Kaynak: Uğur Duyan

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