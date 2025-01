Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz sokak köpekleri konusunda sorumluluğun belediyelerde olduğunu söyledi.

13 yaşında bir çocuğun Haymana'da sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yoğun bakımda olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bu kabul edilebilir değil. Nasıl yapalım diyorlar? Ne demek 'Nasıl yapalım?' Sokak hayvanları ile ilgili yapılacak işleri bütçenden ayırmak zorundasın. Kimse eşi, dostu, çocuğu köpekler tarafından parçalansın istemez" diye konuştu. Tüm belediyelerin sokak hayvanları ile mücadele bütçesini ayırıp işlem yapmaya başlamaları gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Biz belediyelerin sokak hayvanları çalışmaları ve bütçeleriyle ilgili bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alacağız. Kim ne kadar bütçe ayırmış veya ayırmamış, kim görevini yerine getirmemiş hepsini bileceğiz. Hiçbir belediye ayrımı yapmadan bütçe ayırmayan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ



Büyükşehirlerde belediye anlayışının son dönemde değiştiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "'Vatandaşımızı eğlendirelim göze hoş gözüken işler yapalım' algısı diğer hizmetlerin önüne geçti" diye konuştu. Vatandaşın her şeyden önce mal ve can güvenliğinin temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili dünyanın her yerinde bu sorumluluk belediyelerin. Hem bu hayvanların sokaklarda bir kontrol olmaksızın yaşamalarını söylüyorlar hem de aynı kişiler 'Avrupa'da sokakta niye hayvan yok?' diyor. Biz hem kanuni düzenleme hem de yönetmelikle açıkta hiçbir nokta bırakmadık. Buna rağmen görevlerini yapmıyorlar. Görevini yapmayana gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

PLANLI TARIM İLE 100-150 BİN ÇİFTÇİ ARTIŞI BEKLENİYOR



Bakan Yumaklı, geçen yıl uygulamaya koyulan planlı tarım sistemi hakkında da konuştu. Sistemin bu yıl meyvesini almaya başlayacaklarını belirten Bakan Yumaklı, "Kayıtlı çiftçi sayımızda yaklaşık yüzde 5'lik bir artış bekliyoruz. Bu da yaklaşık 100 ila 150 bin arasında bir çiftçinin planlı üretim ile sisteme dahil olacağını gösteriyor" dedi.

3 YILA TAMAMEN OTURUR



Planlı tarım ile ilgili her şeyi düşünerek bir zemin hazırladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 3 yıl içinde sistemin tamamen oturacağını düşünüyorum. Çiftçimize, bu yıl desteklerle birlikte 706 milyar TL'lik bir katkı sağlanacak. Bunun içerisinde vazgeçilen faizler, ekipman destekleri gibi bir sürü şey var. 135 milyar TL'si direkt olarak çiftçiye destek olarak verilecek. 2024 yılında 32,6 milyar dolar gıda ihracatı yaptık. Çok daha kaliteli üretim yaparak ülkemizi tarımsal üretimde üst sıralarda tutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TİGEM DAMIZLIK VE BESİLİK TESİSİ OLACAK



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) merkezleri damızlık üretim tesisi haline gelmesinde ciddi mesafe kaydettiklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Şu anda Iğdır ve Ceylanpınar'daki merkezlerimiz belli bir doluluk seviyesine ulaştı. Bunu daha da artıracağız. TİGEM vasıtasıyla bir de herhangi bir şekilde piyasa regülasyonu gerektiğinde besilik materyalleri sahaya sürme işlemi uygulayacağız. Bazı dönemlerde kırmızı ette fiyatları yükseltmek için spekülatif hamleler oluyor. Bu sene sonunda yine denediler ama olmadı. Biz hazırlıklarımızı yapmıştık ve kimseye fırsat vermedik. TİGEM'de istediğimiz kapasiteye ulaştığımızda hiçbir spekülasyondan etkilenmeyecek duruma geleceğiz" dedi.

Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz



Taklit ve tağşiş ürünleri ile ilgili olarak yaptıkları ankette yüzde 90'ının bu uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu bir bilinç ve güven oluşturma meselesidir. Biz devlet olarak vatandaşın güvenilir gıda hakkını temin etmek zorundayız. Bu bizim kırmızı çizgimiz ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bu uygulamaları artırarak devam ettireceğiz. En iyi gıda denetçisi vatandaşımızın kendisidir. Bize nereden isterseniz ulaşın biz bunu ertesi güne bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Anında tedbir alıyoruz. Fırsatçılara da Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde geçit vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Haksız kazanç elde edenlere hiçbir şekilde müsamahamız olmayacak. Suni bir şekilde değiştiren fiyatlarında fahiş artışlar yapanlara tavrımız nettir" şeklinde konuştu.

Suriye tarımı için eylem planı



Bakan Yumaklı, Suriye'nin tarımını kalkındırmak için çalışmalara başladıklarını ve bir bakan yardımcısını özellikle bu konu için görevlendirdiğini söyledi. Yumaklı, "Geçtiğimiz günlerde bakan yardımcımız başkanlığında bir heyet bölgeye gitti, görüşmeler yaptı. Tarım arazilerinin büyük bir kısmı tahrip olmuş. Tahminimiz 3'te 2'sinin tahrip olduğu ya da kullanılmadığı yönünde. Suriye tarımı için her iki ülkenin de kazanacağı şekilde kısa-orta-uzun vadeli eylem planları oluşturuyoruz. Türkiye olarak oradaki kalkınmayı destekleyip bölgenin kendine gelmesini hızlıca sağlarsak herkes açısından daha iyi olacak" dedi.



14 KİŞİLİK EKİP



14 kişiden oluşan bir ekibi Suriye'nin tarımsal gelişimi ve Türkiye'nin ne gibi destekler verebileceği konusunda görevlendirdiğini söyleyen Yumaklı, "Bu ekipte hayvancılık, bitkisel üretim, tohum ve su ürünlerine kadar uzman arkadaşlar var. Hiçbir konuyu atlamadan tarımsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Oradaki ihtiyaçlara göre katkımızı yapacağız ve oradaki tekeri yeniden döndüreceğiz. Tohum, alet, makine ve ekipman neye ihtiyaçları varsa sağlamak istiyoruz. Devlet Su İşleri, Suriye'nin barajları ile ilgili bir gözden geçirme yapacak. Geçici görevlendirmeler ile biz çalışmalara başladık. Bu görüşmeleri artıracağız, bir eylem planı oluşturup yeni yönetimi beklemeden Suriye tarımı için o eylem planını yürürlüğe sokacağız" dedi.

