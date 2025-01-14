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Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi

Okul öncesi öğretmenleri her öğrenci için ayrı ayrı portfolyo tutulması yönündeki uygulamaya ek olarak geçen hafta değiştirilen yeni sisteme gereğince gelişim raporlarının kaldırılarak beceri edinim raporuna geçiş yapılması ve e-okulun bu yıl daha fazla sorun çıkarması nedeniyle isyan noktasına geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 09:41, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:43
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Okul Öncesi Öğretmenleri isyan noktasına geldi

Okul öncesi öğretmenleri her öğrenci için ayrı ayrı portfolyo tutulması yönündeki uygulamaya ek olarak geçen hafta değiştirilen yeni sisteme gereğince gelişim raporlarının kaldırılarak beceri edinim raporuna geçiş yapılması ve e-okulun bu yıl daha fazla sorun çıkarması nedeniyle isyan noktasına geldi.

Erken yaş eğitimin öneminin tartışmasız olduğu açık iken;

Teneffüs vakitlerinin olmaması, ders/etkinlik saatlerinin kesintisiz 50dk ve 6 ders saati olması, acil ihtiyaçları için dahi dersten/sınıftan çıkamamaları, yardımcı personel bulunmaması, çocukların tuvalet ihtiyaçlarında dahi sınıfta kalmak ile tuvalette çocuklara göz kulak olmak arasında yaşadıkları risk ve ikilem bir tarafa yeni müfredat ile birlikte getirilen angaryalar öğretmenleri daha çok bunaltmış durumda.

Bu yıl getirilen her öğrenci için ayrı ayrı portfolyo tutulması yönündeki uygulama ile okuldaki yoğunluğun dışında işlerin evlere taşınması söz konusu olmaktadır.

Bu yıl ilkokullarda karne uygulamasının kaldırılıp gelişim raporu uygulamasına geçilmesi noktasında ilkokul öğretmenleri için her alana yönelik digital ortamda (e-okul'da) tıklama yöntemi (yapay zekadan da yaralanma) geliştirildiği halde (ki bu noktada da sorun çok) okul öncesinde yıllardır her öğrenci için her alanda rapor yazılması uygulaması bu yıl da devam ediyor. Üstelik son anda (geçen hafta sonuna doğru) değiştirilen yeni sisteme göre (gelişim raporu kaldırılarak beceri edinim raporuna geçiş) yapılan düzenlemeye bir de e-okul'un bu yıl daha çok sorun çıkarması (sistemin zaman zaman kilitlenmesi) okul öncesi öğretmenlerini adeta isyan noktasına getirmiştir.

Teknoloji çağında aşılması çok kolay olan konuların dahi halen sorun olarak duruyor olması okul öncesi öğretmenlerinde haklı olarak söz yerinde ise üvey evlat muamelesi olarak algılanmaktadır.

MEB; sorunları kökten ele almalı ve eğitim öğretim süreci için çok önemli olan okul öncesi sürecin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamalı, angarya boyutuna varan sorunları ise kaldırmalıdır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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