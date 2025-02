Rusya-Ukrayna Savaşı Üçüncü Yılında: Barış Arayışları

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya Arasındaki İş Birliğini Derinleştirme Hedefi

Bakan Fidan, Türkiye ve Rusya'yı doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm gelişmeler karşısında istişare ve eş güdümü artırmanın büyük yarar sağlayacağı düşüncesinde olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in işaret ettiği hedefler uyarınca ikili konularda ve uluslararası meselelerde iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkili Gündem ve İş Birliği

Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Fidan, ikili gündemlerinde yer alan meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını kaydetti.Bakan Fidan, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin nasıl ilerletilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve ilgili kurumların da katkılarıyla iş birliğini her alanda daha da ileri taşımaya gayret gösterdiklerini bildirdi.

"Her iki komşumuzun da huzur içinde yaşamasını arzu ediyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıldönümü olduğunu hatırlatan Fidan, "Biz her iki komşumuzun da barış, huzur ve refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz." Savaşın neden olduğu can kaybı ve yıkımın bir an evvel sona ermesini istiyoruz. Bu savaş küresel güney başta olmak üzere farklı coğrafyaları da olumsuz şekilde etkilemekte. Bu çok boyutlu krizin artık kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak ilk günden bu yana savaşa diplomasi yoluyla çözüm bulunmasını destekledik. Çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra tarafları İstanbul'da Barış Masası etrafında ilk kez bir araya getirmiştik. Karadeniz Tahıl Girişimini başarıyla hayata geçirdik. Daha sonra da tarafları barışa ulaştıracak diplomatik çabalarımızı sürdürdük." diye konuştu.

"Her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Bakan Fidan, şöyle devam etti;Bugün savaşın dördüncü yılına girerken ABD tarafından başlatılan ve savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesini hedefleyen bir girişim mevcut. Bu durum bizim savaşın başından beri izlediğimiz politikayla örtüşmekte. ABD'nin yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. Çözüme iki tarafın da katılacağı müzakerelerle ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede barışın görüşmeler yoluyla tesis edilmesi için her türlü desteği sağlamaya hazırız. Daha önce olduğu gibi görüşmelere ev sahipliği yapmaya da hazırız. Ayrıca Karadeniz'de serbest sefer güvenliği sağlanması konusundaki çabalarımızı da sürdüreceğiz. Hayata geçirilmesi halinde bu adım önemli bir güven artırıcı tedbir olacaktır. Nihai hedefimiz iki komşumuz arasında kalıcı barışın sağlanmasıdır.

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz"

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni döneme ilişkin, "Bölgemizde gerçek bir huzur ortamının tesis edilebileceğine inanıyoruz." Suriye'de son üç ayda yaşananlar bu bakımdan umut vericidir. Suriye halkı 60 yıllık zulüm rejimine son verdi. Şimdi de komşularıyla barış içinde yaşayan istikrarlı ve müreffeh bir ülke kurmak istiyorlar. Biz Türkiye olarak bu süreçte de Suriye halkının yanında olacağız. Bugün Sayın Lavrov ile Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafaza edilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz." dedi.Terör örgütlerinin Suriye'de yuvalanmasına müsamaha gösterilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Fidan, "Uluslararası toplumun DEAŞ ve PKK ile mücadele konusunda ortak bir tutum sergilemesini bekliyoruz." Bölgemizdeki çatışmaların çözümü yönünde olumlu adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin güvenlik kaygılarına herkesin saygı göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Son Durum ve İsrail'in Eylemleri





"Yeni bir soykırım asla izin verilmemelidir"

Bakan Fidan, görüşmelerinde Gazze'deki son durumu da ele aldıklarını belirterek, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve müteakip aşamaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Netanyahu'nun savaşı tekrar başlatma ihtimali karşısında endişe duyduklarını kaydeden Fidan, şunları kaydetti;Yeni bir soykırım asla izin verilmemelidir. Diğer taraftan İsrail'in Batı Şeria'yı hedef alan eylemlerine de bir an önce son vermesi gerekmektedir. Filistinlilerin kendi topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. Bu doğrultudaki girişimler başarısızlığa mahkumdur. Bölge ülkeleri de bu konuda ortak bir duruş sergilemektedir. Rusya'nın da bu konuda bizlerle aynı görüşte olduğunu görmek memnuniyet vericidir. Filistin'de, Lübnan'da ve Suriye'de süregelen İsrail saldırganlığının sonlandırılması için uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi şarttır. Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesinin yegane yolu budur.