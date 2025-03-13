YKS İçin Verimli Çalışma Planı Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 100 günden az bir süre kaldı. Öğrencilerin kaygı düzeyinin bu süreyle ters orantılı olarak arttığını belirten Altınbaş Üniversitesi Eğitim, Tanıtım ve Rehberlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tut, "Adaylar, haftalık bir program oluşturarak her gün hangi konulara çalışacağını belirlemeli. Daha sonra eksik oldukları konulara odaklanarak bir çalışma planı hazırlamalı. Çalışma planı tamamen adaya ve onun çalışma stiline uygun bir plan olmalı" dedi.

YKS'ye Girecek Adayların Kendi Analizlerini Ortaya Çıkarması Gerekir

YKS'ye girecek adayların kendi analizlerini ortaya çıkarması gerektiğini belirten Tut, "Durum analizi yapmanın ve konu eksiklerini çıkarmanın en iyi yolu deneme sınavı çözmek ve konu analizi yaparak eksik konuları ortaya çıkarmaktır. Bu, sürecin ilk adımı olarak karşımıza çıksa da tek başına yeterli değil. Sonraki adım ise eksik oldukları konulara odaklanarak bir çalışma planı hazırlamak olacaktır. Çalışma planı tamamen adaya ve onun çalışma stiline uygun bir plan olmalı. Uygulamayacağı planı yapmaları motivasyon kaybına neden olacaktır. Bu sebeple yapılacak olan planlama ve programın uyumlu olması oldukça mühim" diye konuştu.

Her Gün Hangi Konulara Çalışacağını Belirlemeli

Haftalık bir program oluşturması gerektiğini vurgulayan Tut, "Her gün hangi konulara çalışacağını belirlemelidir. Konu eksiklerini bu şekilde hızlı bir şekilde gidermeye gayret etmeliler. Günlük çalışma sürelerini olabildiğince uzun tutmaya çalışmaları ve bu esnada zamanı verimli kullanmaya dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Mesela sabahları TYT, öğleden sonra AYT çalışabilirler. Burada önemli olan zamanı verimli kullanarak çalışma performansını maksimum verimle kullanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Soru Pratiği Kazanmak Çok Önemli

Tut, "YKS'ye 100 günden az kaldığını düşündüğümüzde soru pratiği kazanmak çok önemli, bu sebeple farklı soru tipi görmek için farklı kaynaklardan yoğun soru çözümü yaparak konu eksiklerini gidermek daha işlevsel bir çalışma süreci olacaktır. Yani konu anlatımlarını kısa tutmalı, daha çok soru çözerek eksikleri belirlemeli. Adaylar, uzun uzun konu çalışmak yerine eksiklerini tamamlamaya odaklanmalılar" dedi.

Deneme Sınavı Çözmek Önemli

YKS'ye az bir süre kala deneme sınavlarının önemine değinen Tut, "Haftada en az 3 TYT, 2 AYT denemesi çözmeye başlayarak süreç ilerledikçe sayıyı arttırmalarını öneririm. Son 1 ayda her gün deneme yapmaya çalışmalı, deneme sonrası analiz yaparak yanlışları incelemeli ve eksikleri kapatmalı" dedi.

Süreyi Verimli Kullanmak İçin Pratik Yapılmalı

TYT'de öğrencilerin genel sıkıntısının soruların zorluğundan ziyade yetiştirememe problemi olduğunu da vurgulayan Tut, sözlerini şöyle sürdürdü:

Paragraf, problem ve hız gerektiren sorulara yönelik pratik yaparak süreci daha verimli geçirebilirler.

AYT'de ise özellikle işlem hatalarını en aza indirmek ve formüllerin pratikte oturmasını sağlamak için dikkat çalışmaları yapmaları gerekiyor.

Adayların uyku düzenini bu sürede oturtmaları oldukça önemli çünkü uyku düzeni tüm çalışma motivasyonunu etkileyecektir.

Uyku düzeninin mental sağlığın üzerinde çok büyük etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor.

Motivasyonu yüksek tutmak mental sağlığı olumlu etkileyecektir.

Bu bağlamda adaylar kendilerine küçük ödüller belirleyebilir.

Son olarak son 100 günü iyi değerlendirirler ise çok büyük ilerleme kaydedebilir.

Zamanı planlamaya dikkat ederek ve motivasyonu yüksek tutarak kalan sınav sürecine en verimli şekilde hazırlanacaklarını düşünüyorum.



