Hakkari'de tipi: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere yolunda görülen kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda sürücü yolda mahsur kalırken, karla mücadele ekiplerinin de temizlik çalışması başlattığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 07:44, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 07:51
Yüksekova ilçesinde başlayan yağış, Esendere yolunda etkisini artırdı.
İlçeye yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyü yakınlarında aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilirken, yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.