RTÜK'ten, 'Esra Erol'da' programına inceleme

Bir TV kanalında dün yayınlanan "Esra Erol'da" programında aile içi cinsel ilişkiye yer verilmesinin ardından tepkiler devam ediyor. Yayın ve yayına gelen tepkilerin ardından RTÜK de inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayımladı.

Şahin, X platformu üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız."