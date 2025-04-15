Olay yerinde kalp krizi geçiren polis, hastanede hayatını kaybetti

Öz geçmişi okunan Koyuncu'nun cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Adana'nın Çukurova ilçesine gönderildi.

Törene, Koyuncu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kurum amirleri ile polis memurları katıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net