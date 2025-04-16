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Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar

Türkiye'nin yerli doğalgaz üretimi ocak ayında önemli bir artış gösterdi. Sakarya sahasında yapılan üretimle toplam miktar 234 milyon metreküpe ulaştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 07:26, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 07:39
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Türkiye'nin Yerli Doğalgaz Üretiminde Yeni Rekorlar

Türkiye'de üretilen doğalgaz miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 118 milyon metreküp arttı. Sadece Karadeniz'den bir ayda 202 milyon metreküp gaz çıkarılırken, Ocak ayında üretilen toplam doğal gaz miktarı 234 milyon metreküpe ulaştı.

Enerji Arzı ve Güvenliği İçin Yerli Doğalgaz Üretimi

Enerji arz ve güvenliğini sağlamlaştırmak maksadıyla yerli doğalgaz üretimini önceleyen Türkiye, üretimi giderek hızlandırıyor. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) Ocak 2025 Doğalgaz Sektör Raporu'na göre; Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasının kademeli olarak devreye girmesiyle beraber üretilen doğalgaz miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 118 milyon metreküp arttı. Böylece, Ocak ayında üretilen toplam doğalgaz miktarı 234 milyon metreküpe ulaştı.

Üretim Dağılımı ve Artış Beklentisi

Üretilen gazın yüzde 86'sı Zonguldak, yüzde 7'i Tekirdağ, yüzde 4'ü Kırklareli, yüzde 2'si İstanbul'daki üretim sahalarından çıkarıldı. Ocak ayında sadece Sakarya Doğalgaz Üretim Sahasında yaklaşık 202 milyon metreküp doğalgaz üretildi. Önümüzdeki süreçte Sakarya sahasındaki günlük üretim miktarında artış olması bekleniyor. Geçen yılın ilk ayında ülke genelinde üretilen toplam doğalgaz miktarı, 116 milyon metreküpte kalmıştı.

Depolama Durumu ve Tüketim Artışı

Öte yandan, üretim yükselse de kış aylarında artan tüketimin de etkisiyle depolama miktarı azaldı. Abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu arada, Ocak ayı itibarıyla yer altı depolarında depolanan toplam doğalgaz miktarı, 3,69 milyar metreküp olurken, LNG terminallerinde 354 milyon metreküp gaz depolandı. Yer altı depolama tesislerindeki gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 azalırken, LNG terminallerinde depolanan gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 arttı. Böylece, Ocak ayı itibariyle depolanan toplam doğalgaz miktarı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalmış oldu.

Yerli Gaz İhracatı

Türkiye'nin yerli gazı, ihraca da konu oldu. Geçtiğimiz yıl Ocakta toplam 152 milyon metreküp gaz ihraç edilmişti. Ocak ayında Bulgaristan'a 149 milyon metreküp, Kuzey Makedonya'ya 0,05 milyon metreküp gaz ihracatı gerçekleşti.

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