17 İlde DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 89 Şüpheli Gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş dahil 17 ilde DEAŞ'a karşı operasyon yapıldığını ve 89 zanlının yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
DEAŞ Operasyonları 17 İlde Gerçekleştirildi
Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince aralarında Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 17 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.
17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; 89 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2025
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
➡️. pic.twitter.com/sVDDr4qvn5
Operasyonların Detayları
Operasyonlarda 89 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini belirtti.Yerlikaya, şunları kaydetti:
- Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür.
- Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.
- Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.