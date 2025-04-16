17 İlde DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 89 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DEAŞ Operasyonları 17 İlde Gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince aralarında Antalya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 17 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

17 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; 89 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı❗



Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;



➡️. pic.twitter.com/sVDDr4qvn5 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 16, 2025

Operasyonların Detayları

Operasyonlarda 89 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini belirtti.Yerlikaya, şunları kaydetti:

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.



