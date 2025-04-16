TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı konut satışlarını açıkladı.

Türkiye genelinde Mart 2025'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795'e ulaştı. En fazla satışın gerçekleştiği il 19 bin 820 ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 10 bin 203 satışla Ankara, 7 bin 513 satışla İzmir takip etti.

3 aylık satışta yüzde 20 artış

Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise sırasıyla 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak kaydedildi.

Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte ise Türkiye genelinde toplam 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1'lik bir artışı ifade ediyor.