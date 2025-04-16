TÜİK açıkladı! Mart ayı konut satış rakamları belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Bu verilere göre Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti. Bu sürede yabancılara ise 1574 konut satıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 10:10, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 10:18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayı konut satışlarını açıkladı.
Türkiye genelinde Mart 2025'te konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795'e ulaştı. En fazla satışın gerçekleştiği il 19 bin 820 ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 10 bin 203 satışla Ankara, 7 bin 513 satışla İzmir takip etti.Konut satışlarının en az gerçekleştiği iller ise sırasıyla 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli olarak kaydedildi.
3 aylık satışta yüzde 20 artış
Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte ise Türkiye genelinde toplam 335 bin 786 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1'lik bir artışı ifade ediyor.