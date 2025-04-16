Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 15:55, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 16:39
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için "Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz" dedi.
Malatya'da Zirai Don Destek Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek açıklamasında bulundu.
Zirai Dondan Etkilenen 34 İl
34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirten Yumaklı şöyle konuştu:"Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz."