Bakan Yumaklı'dan Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen üreticiler için "Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz" dedi.

Malatya'da Zirai Don Destek Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek açıklamasında bulundu.

Zirai Dondan Etkilenen 34 İl

34 ilin zirai dondan etkilendiğini belirten Yumaklı şöyle konuştu:"Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak. Tarım Sigortası'nın önemini yeniden hatırlatmak isteriz."