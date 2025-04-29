Kurumlar vergisi beyanında yarın son gün

Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

Ödemeler de Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisinin 30 Nisan'a kadar ödenmesi gerektiğini ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

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