Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgesinin "Mesleki Eğitim Merkezleri" satırında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" sütununa denk gelen yerde herhangi bir ücret ödeneceğine dair bir bilgi yer almamaktadır.

Peki Ek dersle ilgili kararın eki çizelgede sınıf öğretmenliği görevi yer almayan kurumlarda öğretmenlere sınıf öğretmenliği ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün "sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilen öğretmenlere rehberlik ve yönlendirme dersine girip girmediklerine bakılmaksızın, sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen bu görev karşılığında bu öğretmenlere ek ders ücretinin verilip verilmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Bilindiği üzere Konuyla ilgili olarak tüm Valiliklere Milli Eğitim Bakanlığı (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)'nın 18.10.2018 tarihli ve 19605121 sayılı yazısı ile gerekli açıklama yapılmıştır.

Bakanlığın görüş yazısında atıfta bulunduğu resmi yazı ve açıklama için aşağıdaki haberimizi inceleyiniz.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.11.2018 tarih ve 22886391sayılı görüş yazısında; "Buna göre adı geçen Mesleki Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği göre sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen veya sınıf/şube rehber öğretmeni olarak görevlendirilenlerin, bu görevleri yerine getirmeleri halinde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR