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Kartal'da Kaldırıma Çarpan Otomobilde Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal'da kaldırıma çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 07:38, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 07:39
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Kartal'da Kaldırıma Çarpan Otomobilde Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çarpan otomobildeki bir kadın hayatını kaybetti. Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UK 6825 plakalı otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazanın etkisiyle yan yatan otomobilde bulunan kadın, araçtan yola savruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. B.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın Detayları

  • Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
  • Otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi.
  • Kazada bir kadın hayatını kaybetti.
  • B.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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