Oğlunum diye kandırdığı kadını 400 bin lira dolandırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.Ü'nün kendisini telefonda oğlu olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle ikametine gelen bir kişiye yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını verdiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, telefonda konuşup, eve gelen şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunan S.K. (36) olduğunu belirledi.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden Pendik'te bir ikamete kaçtığı tespit edilen şüpheli 9 Mayıs'ta gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin dolandırıcılık yapmaya gittiği sırada sokakta yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.