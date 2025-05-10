Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi

Başkentte 700 gelir uzmanı ile gerçekleştirilen kapsamlı vergi denetimleri, Ankara genelinde birçok farklı sektörü kapsadı. Kafeler, restoranlar, pastaneler, fırınlar, kuyumcular, sosyete pazarları, çiçekçiler ve güzellik merkezleri gibi çeşitli işletmelerde yapılan bu denetimlerde, kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve vergi düzenine uyumun sağlanması amaçlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürüttüğü saha denetimleri aralıksız devam ediyor.

Denetimlerin Kapsamı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılıp kullanılmadığı kontrol edildi.

kullanılıp kullanılmadığı kontrol edildi. İşletmeye ait olmayan POS cihazı olup olmadığı incelendi.

olup olmadığı incelendi. Mal teslimi veya hizmet ifası işlemlerinde KDV oranları ve banka hesapları ( IBAN ) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık belge düzenlenip düzenlenmediği denetlendi.

ve banka hesapları ( ) aracılığıyla yapılan tahsilatlara karşılık belge düzenlenip düzenlenmediği denetlendi. Başkasına ait IBAN üzerinden tahsilat yapılıp yapılmadığı araştırıldı.

İşletmede hesap takibinde kullanılan entegrasyon (ROP) sistemi ile ödeme kaydedici cihaz arasındaki bağlantı kontrol edildi.

ile ödeme kaydedici cihaz arasındaki bağlantı kontrol edildi. İşletmede belge düzenine uygunluk ve kayıt dışı işçi durumu gözden geçirildi.

İş yeri kiralık ise kira bedelinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği de denetlenen hususlar arasında yer aldı.

Denetimlerin Amacı

Bu denetimlerle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi kaybının önlenmesi ve işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi hedefleniyor. Ankara Defterdarı Yüksel Duman başkanlığında yürütülen bu çalışmalar, vergi sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.