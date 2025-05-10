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Madrid sokaklarını dolduran İspanyollar, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi

İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan binlerce İspanyol, Gazze'deki soykırıma karşı yürüyerek İsrail'le silah ticaretinin durdurulmasını istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 16:34, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 16:36
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Madrid sokaklarını dolduran İspanyollar, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi

İsrail'in Gazze'yi işgalinin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İspanya'da ilk kez İsrail karşıtı tek bir noktada ulusal gösteri organize edildi.

Otobüsle, trenle ve özel araçlarıyla İspanya'nın dört bir yanından başkent Madrid'e gelen binlerce kişi, Meclis binasının da güzergah içinde olduğu kent merkezinde gösteri yaptı.

"Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı" (Rescop) isimli sivil toplum örgütünün çağrısıyla Bask, Valensiya, Murcia, Endülüs, Asturias, Navarra, Katalonya, Kastilya ve Leon gibi farklı özerk yönetimlerden Madrid'e gelen ve Rescop'a göre sayıları 50 bini aşan kalabalık, "Katil İsrail", "Bu bir savaş değil soykırım", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteri sonunda Sol Meydanı'nda yapılan konuşmada, İspanya hükümetine ve uluslararası topluma İsrail ile silah ticareti başta olmak üzere tüm ilişkilerin askıya alınması, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısı yapıldı.

- İsrail'in Gazze'deki soykırımı, gözyaşlarını tutamayan İspanyolların yüreğini yakıyor

Diğer yandan gösteriye katılan ve AA muhabirine konuşan İspanyolların hissiyatlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Pilar Santos, "Çok acı çekiyorum. Nazilerin, Yahudilere yaptığının çok daha fazlasını İsrail Filistinlilere yapıyor. Onların geleceğini çalıyor, çocukları öldürüyor. Ben de bir anneanneyim. Kendi başıma böyle bir şey gelse dayanamam." diyerek, gözyaşları içinde daha fazla konuşmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Yolanda Gonzalez, "Tüm hükümetler, tüm dünya maalesef İsrail'e karşı hiçbir şey yapmıyor. Her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor. Nazilerin kendi dönemlerinde (nihai çözüm) dedikleri anı şu anda Gazze'de yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Üzerine mahkum kıyafeti giyen, yüzüne de Netanyahu maskesi takarak tepkisini göstermeye çalışan Tomas Fernandes de "Dehşet bir şey. İnsanlık için geri gittiğimiz, çok endişe verici ve çok tehlikeli bir dönem yaşıyoruz. Tüm dünya Gazze'deki soykırımı izliyor. Sorumluların yargılanması, hukukun ve uluslararası düzenin sağlanması gerekiyor." dedi.

"Yüreğimiz yanıyor." diyen Manuel Rodriguez de uluslararası toplumdan İsrail hükümetini durdurmasını ve Hamas'a baskı yaparak esirlerin serbest bırakılmasının sağlanmasını istediklerini ifade etti.

Madrid'deki gösteriye, Podemos ve Birleşik Sol gibi siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

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