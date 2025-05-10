3 Çocuklu Annelere KPSS'siz Memurluk İddiası Asılsız Çıktı

İddiaların, Meclis'e sunulan ancak yasalaşma ihtimali bulunmayan bir kanun teklifine dayandığı belirtildi.

Bazı haber sitelerinde yer alan haberlere göre, "3 çocuklu annelere KPSS şartı olmadan kamuya atanma imkanı getiren teklif"in TBMM'ye sunulduğu ve kabul edileceği ileri sürülmüştü. Ancak resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu teklif İYİ Parti Milletvekili Adnan Şefik Çirkin tarafından sunuldu ve herhangi bir resmi destek ya da yürürlüğe girme ihtimali bulunmuyor.

Teklifin Yasalaşma İhtimali Bulunmuyor!

Memurlar.net'in haberine göre, bahsi geçen teklif hükümet kaynaklı olmadığı için yasal süreci tamamlama ve yürürlüğe girme olasılığı taşımıyor. Kamuya personel alımlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartının halen geçerli olduğunu ve aksi yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belitmek isteriz.

Kamuoyuna yansıyan bu tür haberler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten yetkililer, Meclis'e sunulan her teklifin doğrudan yasalaşacağı algısının yanlış olduğuna dikkat çekti.

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Edip Üzen