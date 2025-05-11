Beşiktaş Genel Kurulu: Oy Sayımı Yapılıyor
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 10 sandığın tasnifi tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 18:27, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 18:31
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede birinci sandıkta Adalı 102, Gürkan Aksoy 9 oy aldı. Serdal Adalı, ilk sandıktan itibaren rakibi Gürkan Aksoy karşısında farkı açtı.
Kongrede ilk 10 sandık sonucunda Serdal Adalı bin 493, Gürkan Aksoy ise 185 oya ulaştı.