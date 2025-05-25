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Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mayıs 2025 13:55, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 14:01
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Çalışma Bakanı'ndan Net Mesaj: Önce İşçi, Sonra İşin Geleceği

Bakan Işıkhan, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Vali Gökmen Çiçek ile valilik binasında bir araya geldi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri

Daha sonra Erciyes Kültür Merkezi'nde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen "İş'te Güvenli Gelecek" programına katılan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 38'incisi düzenlenen etkinlikler kapsamında Kayseri'de olduklarını belirtti. Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden biri olarak gördüklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı ve Çalışma Hayatı

Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüdüklerini belirten Işıkhan, ülkenin her alanında büyüme ve gelişme sağlandığını, refahı tabana yaymak adına yeni istihdam alanları oluşturduklarını ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için çalıştıklarını vurguladı.

İş Kazaları ve Küresel Stratejiler

Bakan Işıkhan, gerek Türkiye'de gerekse dünyada iş kazalarının hala ciddi bir sorun alanı olarak kritik önemini koruduğunu anlattı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'ne göre her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. ILO'nun 2024-2030 yılları için kabul ettiği yeni Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisi'nin ülkemizde de uygulandığını belirtti.

  • Ulusal iş sağlığı ve güvenliği çerçevelerinin iyileştirilmesi,
  • Koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesi,
  • Çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınması önerilmektedir.

Bakanlığın Çalışmaları ve Hedefleri

Bakanlık olarak riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı attıklarını belirten Işıkhan, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz, işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız." dedi.

İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları

Bakan Işıkhan, işletmelere sağlanan teşvik ve desteklerle iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını söyledi. İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları'nı 5 ilde daha yapmayı planladıklarını belirtti. Kayseri'nin 42 bin 173 iş yerine sahip olduğunu ve ülkemizin istihdamının yaklaşık yüzde 2'sini barındırdığını vurguladı.

Programın Kapanışı

Program, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar'ın konuşmalarının ardından sona erdi. Bakan Işıkhan, konuşmaların ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nın açılışına katıldı.


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