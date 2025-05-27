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16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı

16 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 171 şüpheli yakalandı, 74 kişi tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mayıs 2025 08:27, Son Güncelleme : 27 Mayıs 2025 08:28
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16 İlde Siber Suç Operasyonu: 171 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi ve diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kabine döneminde siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL'lik mal varlığına da el kondu.

Operasyonların Detayları

  • Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı" adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
  • Yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.
  • Yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri ortaya çıktı.
  • Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli olmak üzere toplamda 46 ilde operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma ve Ele Geçirilenler

  • Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık
  • Yasa Dışı Bahis
  • Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği
  • Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti. "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.


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