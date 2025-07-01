Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kooperatif projelerinde usulsüzlük ve kamu zararı iddialarıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eski başkan Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. İZBETON projeleri ve örgütlü yapı iddiaları soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 07:25, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 07:42
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturmanın merkezinde, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bulunuyor. İlk gelen bilgilere göre, Soyer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kooperatiflerde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonun, bazı kooperatif projelerinde yaşanan usulsüzlükler, kamu zararı ve yetki dışı işlemler nedeniyle başlatıldığı öne sürülüyor. Bu kapsamda birçok dosya incelenmeye alındı ve İZBETON üzerinden yürütülen proje ilişkileri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Operasyonun Detayları
- Tunç Soyer'in belediye başkanlığı döneminde destek verdiği kooperatif modelleriyle ilgili onlarca şikayet dilekçesi verildiği ve "örgütlü yapı oluşturulduğu" iddiaları gündeme geldi.
- Manisa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş A, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş K, İzsu Genel Müdürü Gürkan E ile mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.