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Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Euro ve sterlin de artış gösteriyor. Merkez bankası açıklamaları piyasada etkili oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 09:42, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 10:06
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Dolar/TL Yükselişini Sürdürüyor: Güncel Döviz Kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,8540 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 39,8120'den tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,8540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 46,9810'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 54,8120'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

ABD'nin ticaret ortaklarıyla uzlaşabileceğine yönelik iyimserlikler artarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının kesinlik içermemesi varlık fiyatlamalarında etkili oluyor.

Merkez Bankası Yetkililerinin Açıklamaları

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda başta olmak üzere birçok üst düzey merkez bankası yetkilisinin yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

  • Dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri
  • Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri
  • ABD'de JOLTS açık iş sayısı

Analistler, bu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.


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