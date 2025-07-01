Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.972,96 puan seviyesinden başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,78 değer kazanarak 11 Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirdi ve günü 9.948,51 puan ile tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,45 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.972,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Yüzde 0,99 ile spor

En fazla kaybettiren sektör: Yüzde 1,19 ile madencilik

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün gözler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) düzenlediği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'na çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puan direnç, 9.900 ve 9.800 seviyeleri ise destek konumunda.



