Ot Biçmeye Giden Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Bakan Işıkhan: Emekli Maaşı Artışı Meclis Gündeminde
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Denize Sıfır Tapulu Devre Mülk!
Sponsorlu İçerik
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık artışı için meteoroloji uyarısı
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Malatya ve Manisa'da Gece Yarısı Deprem Oldu
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Vali Davut Gül'den Hz. Muhammed'e Saygısızlık Tepkisi
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Askeri ve Siyasal Casusluk Soruşturmasında 7 Tutuklama
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gözaltına Alındı
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hatay'da orman yangını: 200 hane tahliye edildi
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
En Düşük Emekli Aylığına Zam Yapılacak mı?
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Hayati Karar! İmmünoterapi İlaçları Artık SGK Kapsamında
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Erdoğan: Camımıza taş atana gülle atmasını çok iyi biliriz
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Atalay: Zam Görüşmelerinde Bir Arpa Boyu Yol Alamadık
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
Borsa'dan 2 yılın en hızlı günlük yükselişi
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
TOGG'un Yeni Sürümü Hazır: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Komando ve PÖH Sahaya İndi: Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Devriye!
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Çalışma Hayatında Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
AFAD Orman Yangınlarının Bilançosunu Açıkladı
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Şimşek: İstihdam zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Polis memurunun öldürüldüğü kavga soruşturmasında 3 gözaltı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
Orman Yangınları Sonrası 50 Bin Kişi Güvenli Bölgelere Alındı
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
İzmir'de Orman ve Galericiler Sitesinde Büyük Yangın Felaketi
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
Erdoğan: Enflasyon Düşüyor, İhracatta Rekor Kırıldı
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
CHP'nin Kurultay davası ertelendi!
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 66,23'e düştü
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 230 Şüpheli Yakalandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ot Biçmeye Giden Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Hakkari'nin Cevizdibi köyünde ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 7 kişi yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2025 10:29, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2025 10:30
Yazdır
Ot Biçmeye Giden Minibüs Takla Attı: 7 Yaralı

Hakkari'de ot biçmeye gidenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde gerçekleşen kazada, Reşit Ç yönetimindeki minibüs, mezraya ot biçmeye gidenleri taşırken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada minibüs sürücüsü Reşit Ç ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza ile İlgili Detaylar

  • Kaza sabah saatlerinde Cevizdibi köyünde meydana geldi.
  • Minibüs sürücüsü: Reşit Ç
  • Kazada toplamda 7 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
  • Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber