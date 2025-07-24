Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.393 Lira

İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi
Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi
Orman şehitlerinin naaşları Ankara'da
Orman şehitlerinin naaşları Ankara'da
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?
Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan
400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendi
400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendi
Bakan Tunç'tan çocuk yargılamaları ile ilgili yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç'tan çocuk yargılamaları ile ilgili yeni düzenleme sinyali
Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.393 Lira

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Gram altın 4.393 liradan, çeyrek altın ise 7.358 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 10:28, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 10:29
Yazdır
Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.393 Lira

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 oranında gerileyerek 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 358 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 683 lira seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlayarak yüzde 0,3 azalışla 3 bin 376 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

  • TCMB'nin faiz kararı
  • ECB'nin faiz kararı
  • ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları
  • Dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri

Teknik Analiz ve Seviyeler

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber