BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.899,90 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,89 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.899,90 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 43,2 milyar lira oldu.

Endekslerdeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

yüzde 0,16 değer kaybetti. Holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

yüzde 0,01 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,64 ile finansal kiralama faktoring oldu.

oldu. En fazla düşen ise yüzde 0,69 ile bilişim sektörü oldu.

Piyasa Genel Görünümü

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri ile ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.