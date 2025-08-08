Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
Ticaret sicil müdürüne disiplin cezasına iptal kararı
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da yaklaşık 2 milyon uyuşturucu madde ele geçirildi
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye genelinde sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Türkiye'nin 100 milyar euro harcaması gerekiyor
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
5 yıl dolunca ev sahibi mahkemeye koşuyor! Kira fiyatları uçtu
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Sahte Diploma ve E-İmza Operasyonunda FETÖ'nün Rolü Ortaya Çıktı
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Adli Tıp, Sağlık ve Tarım Bakanlıklarında Yeni Atamalar Resmi Gazete'de
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Yılın 7 ayında hava yoluyla 134,9 milyon yolcu seyahat etti
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Ali Yalçın'dan Bakan Tekin'e Ziyaret! Toplu Sözleşme Talepleri Masada
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
Mesleki ve Teknik Liselerde Boş Kontenjanlar Arttı! İşte Nedeni
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı: 44 sahte e-imza iptal edildi
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
TİGEM'in en yüksek bedelli tayı 'e-satış' ile alıcı buldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
THY'den Air Europa'ya Yatırım Hamlesi! Teklif Sunuldu
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesine karşı imza kampanyası
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
'Sahte diplomalı 400 akademisyen' iddialarına YÖK'ten suç duyurusu
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Kariyer Büro Sen'den toplu sözleşme için 9 talep
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Gayrimenkul Sertifikası Talep Toplama İçin Yarın Son Gün
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'diploma' iddialarına yanıt
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
Baro Açıkladı: Depremzede Avukatın Diplomasını Çaldılar
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
BYD ve Tesla'yı geride bıraktı: TOGG elektrikli otomobilde zirvede
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Kamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Emsal karar verildi! TSE personeli de yeşil pasaport alabilecek
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
Mazeret Nedeniyle Atanamayan Öğretmenlere Yeni Başvuru Hakkı
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
MSB açıkladı: '12 şehit verilen olayda ihmal ve zafiyet görülmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedik
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Bazı bebek ürünlerinin ithalatına soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 08:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 08:58
Yazdır
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye'ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul'da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan'ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması,iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

İkili görüşmelerde; Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması da öngürülüyor.

İşgalci İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulaması, New York'ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans'ın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber