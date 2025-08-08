İsrail Güvenlik Kabinesi, 'Gazze kentinin' işgalini onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgalini öngören yeni bir planı onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesi'nin, Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik önerisini kabul ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusu Gazze kentinin tamamını kontrol altına almak için kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ordunun hedefinin sadece Gazze kentiyle sınırlı olduğunu, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere yönelik bir saldırı planlanmadığını aktardı.

Yetkiliye göre asıl amaç, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden ederek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Bu sürecin ardından şehirde kalan Hamas mensuplarına yönelik kara harekatı başlatılacak ve Gazze kenti tamamen kuşatma altına alınacak.

"İşgal" yerine "Kontrol" tercihi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot, Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" ifadesinin özellikle kullanılmadığını, bunun yerine "kontrol" kelimesinin tercih edildiğini yazdı. Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmek, ancak hukuki sorumluluklardan kaçınmak adına resmi belgelerde ve açıklamalarda 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz" dedi.

Bu dil tercihinin, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasını önlemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına alınmasının ele alındığı Güvenlik Kabinesi toplantısı dün akşam saatlerinde gerçekleşmişti. Netanyahu, toplantı öncesinde Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" açıkça dile getirmişti.