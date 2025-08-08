Diyarbakır'da 3 Dükkan ve 22 Traktör Yangında Zarar Gördü
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2025 09:55, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2025 09:56
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Traktörcüler Sitesi'nde çıkan yangında 3 dükkan, 22 traktör ve 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Fırat Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dükkanlara ve park halindeki traktörlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının Etkileri
- 3 dükkan tamamen yandı.
- 22 traktör kullanılamaz hale geldi.
- 1 otomobil zarar gördü.
- İş yerlerinden birinin çatısı çöktü.