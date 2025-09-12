İBB yolsuzluk soruşturmasında Resul Emrah Şahan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, daha öncez"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanıp, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.

Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan'ın savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılık, tutuklanması talebiyle Şahan'ı sulh ceza hakimliğine sevk etti.