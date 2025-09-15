Erdoğan: İsrail ekonomik olarak da sıkıştırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.



Konuşmasına heyet üyelerini selamlayarak başlayan Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye teşekkürlerini iletti.

Sözlerinin başında İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli ve Katarlılara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Yüce Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de bir soykırım işlediğini vurgulayarak, bu süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin olağanüstü zirveler düzenlediğini hatırlattı. Bu zirvelerde İsrail'in saldırganlığının bölge için oluşturduğu tehdidin dünyaya ilan edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesin kes durdurulması gereken bir tehdit oluşturduğunu dünyaya ilan ettik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı.