Köyceğiz'deki 'imar yolsuzluğu' soruşturmasında 3 kişiye adli kontrol

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Ö.Ö. 17 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Ö.Ö. ile Metin Y. ve oğlu Melikcan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

