Ordu'da esrarengiz olay! 2 genç yol ortasında ölü bulundu

Fatsa ilçesindeki korkunç olayda iddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan 25 yaşındaki Mert Tezlik ve 20 yaşındaki Dilek Avkaş, 5 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan düştü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Mert Tezlik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GENÇ KIZ HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralı Dilek Avkaş ise ambulansla kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde can verdi.

Mert Tezlik ve Dilek Avkaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



