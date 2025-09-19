Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav ilanı yayımlandı
Ticaret Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde görev yapan personel için görevde yükselme sınavı düzenleyecek.
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 20:38, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 20:44
Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
kapsamında görev yapan personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla görevde
yükselme sınavı yapılacak. Bakanlık Makamının 15 Eylül 2025 tarihli ve 113536426
sayılı onayıyla sınavın düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Sınav, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde
görevde yükselmeye tabi kadrolarda bulunan personeli kapsayacak.
Sınav ilanı için tıklayınız.
Ek-1: 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Yapılacak Kadro Listesi için tıklayınız.
Ek-2: Sınav Konuları için tıklayınız.