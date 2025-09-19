Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınav ilanı yayımlandı

Sınav, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde görevde yükselmeye tabi kadrolarda bulunan personeli kapsayacak.

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında görev yapan personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla görevde yükselme sınavı yapılacak. Bakanlık Makamının 15 Eylül 2025 tarihli ve 113536426 sayılı onayıyla sınavın düzenlenmesi kararlaştırıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net