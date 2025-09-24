Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilir
Esnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vaka
Erdoğan: Yeşil finans stratejisini uygulama çabalarımız sürüyor
Baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat!
İstanbul'da avukata silahlı saldırı düzenlendi
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi!
Kartlı ödemelerin tutarı 2 trilyon 146,3 milyar lira oldu
Samsun'daki heyelan faciasında iddianame hazırlandı
YKS ek yerleştirme tarihleri açıklandı
1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayakta
Bakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TL
Paylaşım yaptı, yandı! Maliye peşlerine düştü
İki Bakanlık çalışmalara başlıyor: Esnafa erken emeklilik yolda
YSK karar verdi: CHP'nin İstanbul Kongresi devam edecek
Tatil hayali kabusa dönüştü: 30 firmaya 133 milyon lira ceza
İkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu
Gençlere kariyer fırsatı: 44 ilden 500 firma katılacak
Mahkemeden CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması kararı
Prof. Ercan'dan o ilde yaşayanlara uyarı: TOKİ konutlarına taşının
Altında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TL
Bolat'tan Aliexpress'e mesaj: Kurallara uymazsanız yaptırım var
Bin 240 daireye ve arsaya el konuldu
TBMM 1 Ekim'de açılıyor: Terörsüz Türkiye ve yeni yargı paketleri gündemde
Belediye şirketleri denetim dışı kaldı: Yeni düzenleme gündemde
İndirim furyası Türkiye'yi sardı: Kampanyasız satış olmuyor!
Erdoğan, BM kürsüsünden Gazze'deki soykırımı fotoğraflarla anlattı
SPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı
Bu bölgede yaşayanlar dikkat! Sıcaklıklar 10 derece düşebilir
12 Acil Çağrı Merkezi asılsız aramalarla mücadele ediyor
Ahmed Şara BM'de konuştu, Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şara, kayıplarına rağmen galip geldiklerini ifade ederken, 60 sene boyunca baskıcı bir rejim altında yaşadıklarını belirtti. Şara, desteklerinden ötürü Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür ettiklerini bildirdi.

Haber Giriş : 24 Eylül 2025 21:10, Son Güncelleme : 24 Eylül 2025 23:24
Ahmed Şara, konuşmasına Beşar Esad rejiminden söz ederek başladı:

"Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."

"HALKA KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRILDI"

Ahmed Şara, baskıcı rejim altında yaşayan insanların rejimi devirmekten başka şansı olmadığını ifade etti:

"İnsanlara, halka, kadınlara, çocuklara kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı. Bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Bu insanların kendilerini örgütlemekten, askeri olarak örgütlenmekten başka şansı yoktu. Suçlu bir rejimi devirmek zorundaydılar."

Şara, konuşmasının devamında "Kayıplarımıza rağmen galip geldik. Çocuklarımızın geleceği için galip geldik. Mültecilerin geri dönmesi için galip geldik. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için galip geldik." ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara "Size şu garantiyi veriyorum: Kan döken herkesin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İSRAİL'LE İLGİLİ KONUŞTU

Şara İsrail'le ilgili açıklamasında ise, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiğini ancak ülkesinin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Şara diğer yandan, ekonomide kalkınma gibi konuları gündeme aldıklarını ve sivil ve askeri kurumlarda reform yaptıklarını dile getirirken "Suriye bugün kendini yeniden inşa ediyor." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yanlarında duran ülkelere teşekkür ettiklerini ifade etti.

