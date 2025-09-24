Ahmed Şara BM'de konuştu, Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Ahmed Şara, konuşmasına Beşar Esad rejiminden söz ederek başladı:

"Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."

"HALKA KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRILDI"

Ahmed Şara, baskıcı rejim altında yaşayan insanların rejimi devirmekten başka şansı olmadığını ifade etti:

"İnsanlara, halka, kadınlara, çocuklara kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı. Bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Bu insanların kendilerini örgütlemekten, askeri olarak örgütlenmekten başka şansı yoktu. Suçlu bir rejimi devirmek zorundaydılar."

Şara, konuşmasının devamında "Kayıplarımıza rağmen galip geldik. Çocuklarımızın geleceği için galip geldik. Mültecilerin geri dönmesi için galip geldik. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için galip geldik." ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara "Size şu garantiyi veriyorum: Kan döken herkesin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İSRAİL'LE İLGİLİ KONUŞTU

Şara İsrail'le ilgili açıklamasında ise, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiğini ancak ülkesinin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Şara diğer yandan, ekonomide kalkınma gibi konuları gündeme aldıklarını ve sivil ve askeri kurumlarda reform yaptıklarını dile getirirken "Suriye bugün kendini yeniden inşa ediyor." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yanlarında duran ülkelere teşekkür ettiklerini ifade etti.