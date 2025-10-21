'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
DMS'den Emniyet'in maaş promosyonu ihalesine dair açıklama

Devlet Memurları Sendikası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 81 ili kapsayan ve yaklaşık 350.000 personeli ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesine dair açıklama yayımladı. Sendika, ihalenin ilk turunda Vakıfbank'ın teklif ettiği 90.000 TL'yi "piyasa fiyatlamasının alt sınırı" olarak nitelendirerek kabul etmediklerini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 17:01, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 17:03
DMS'den Emniyet'in maaş promosyonu ihalesine dair açıklama

Aylardır medya ve sosyal medyada gündemde olan EGM Banka Maaş Promosyon İhalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde ilk turunu tamamladı. Devlet Memurları Sendikası'nın açıklamasına göre, bu turda Vakıfbank tarafından verilen en son teklif 90.000 TL oldu.

Sendika, 90.000 TL'lik bu teklifi "canını dişine takarak, canını ortaya koyarak mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Emniyet Teşkilatımızı yok saymaktır" ifadeleriyle eleştirdi ve teklifi kesinlikle "KABUL ETMEDİKLERİNİ" bildirdi.

Kamu Bankalarının Tavrı "Tiyatro" Olarak Nitelendirildi

Devlet Memurları Sendikası, promosyon sürecindeki kamu bankalarının tutumunu da eleştirdi. Açıklamada, kamu bankalarının tavrının "tiyatrodan ibaret" olduğu öne sürülerek, rekabeti engelleyici tutumlarını gizlemek üzere göstermelik teklifler verdikleri iddia edildi.

Süreç Sonucuna Göre Hukuki Süreç Başlatılacak

Sendika, sürecin gidişatına dair hukuki adımlar atma niyetini de dile getirdi. Daha önce Rekabet Kurumu'na yapılan şikayet başvurusunun bir benzerinin, süreç sonucuna bağlı olarak, kamu bankalarının yöneticileri hakkında da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "görevi kötüye kullanma, görevi ihmal vb." gerekçelerle kamu bankaları yöneticileri hakkında Yüce Türk Yargısı'na başvurulacağının bilinmesi istendi.

Sendika, EGM promosyon ihalesi sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

