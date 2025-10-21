DMS'den Emniyet'in maaş promosyonu ihalesine dair açıklama

Aylardır medya ve sosyal medyada gündemde olan EGM Banka Maaş Promosyon İhalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde ilk turunu tamamladı. Devlet Memurları Sendikası'nın açıklamasına göre, bu turda Vakıfbank tarafından verilen en son teklif 90.000 TL oldu.



Sendika, 90.000 TL'lik bu teklifi "canını dişine takarak, canını ortaya koyarak mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan Emniyet Teşkilatımızı yok saymaktır" ifadeleriyle eleştirdi ve teklifi kesinlikle "KABUL ETMEDİKLERİNİ" bildirdi.



Kamu Bankalarının Tavrı "Tiyatro" Olarak Nitelendirildi



Devlet Memurları Sendikası, promosyon sürecindeki kamu bankalarının tutumunu da eleştirdi. Açıklamada, kamu bankalarının tavrının "tiyatrodan ibaret" olduğu öne sürülerek, rekabeti engelleyici tutumlarını gizlemek üzere göstermelik teklifler verdikleri iddia edildi.



Süreç Sonucuna Göre Hukuki Süreç Başlatılacak



Sendika, sürecin gidişatına dair hukuki adımlar atma niyetini de dile getirdi. Daha önce Rekabet Kurumu'na yapılan şikayet başvurusunun bir benzerinin, süreç sonucuna bağlı olarak, kamu bankalarının yöneticileri hakkında da yapılacağı bildirildi.



Açıklamada, "görevi kötüye kullanma, görevi ihmal vb." gerekçelerle kamu bankaları yöneticileri hakkında Yüce Türk Yargısı'na başvurulacağının bilinmesi istendi.



Sendika, EGM promosyon ihalesi sürecini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.