PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı

Doğalgazda taksitli ödeme dönemi başlıyor! Taksit sayısı artıyor, güvence bedeli muhtaçlara geri ödenecek. EPDK'nın hazırladığı yeni taslakla doğalgaz abonelik ve fatura işlemlerinde büyük kolaylıklar geliyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 09:45, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 09:46
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını öngören yeni bir taslak hazırladı.

Taslakta, doğalgaz faturalarında tüketim bedelleri ve kaçak kullanım gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre en dikkat çeken değişiklik ise, şu anda ortalama 7 bin 500 TL civarında olan abone bağlantı bedelinin artık tüketicinin isteğine göre 2 ila 12 taksit arasında ödenebilmesi.

Mevcut uygulamada bu bedel yalnızca 3 taksitte tahsil edilebiliyordu.

Yeni düzenleme kapsamında mevcutta 3 bin 216 TL olan güvence bedeli, 65 yaş üstü muhtaç aylığı alanlar veya düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlardan alınmayacak. Düzenleme öncesi bu tüketicilerden alınmış bir güvence bedeli varsa, bu tutar kişilere 12 eşit taksitte geri ödenecek. Aynı dağıtım bölgesi içerisinde farklı bir adrese taşınarak doğalgaz kullanımına devam edecek olan konut tüketicilerinden de güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Önceki aboneliğinden dolayı ortaya çıkacak iade işlemi sonucu beklenecek ve varsa tahsil edilmesi gereken ilave miktar taksitlendirilerek faturalara yansıtılacak.

Şirket tüketici mağduriyetinin önüne geçecek

Sayaçta problem yaşanması durumunda abonelere ortalama fatura uygulanacak.

Sayaç okunamama problemi dağıtım şirketi kaynaklıysa, şirket düzenlenecek faturayı tüketiciden 4 taksitte alarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçecek. Dağıtım şirketleri, faturaları son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketicinin talebine göre kısa mesaj, e-Posta veya e-Fatura yoluyla iletecek. Ödeme süresi ise her halükarda 5 iş gününden az olamayacak.

Yapılan müdahaleler kaçak doğalgaz kullanımı sayılacak

Yeni aboneliklerde doğalgaz bağlantısı, abonelik sözleşmesinin yapılmasından itibaren en geç 3 gün içinde gerçekleştirilecek.

EPDK, belirlenen oranların üzerinde kaçak tespit edilen bölgelerde sayaç ve regülatörlerde uzaktan okuma ve müdahaleyi engelleyici malzemeler kullanılabileceğini belirtti. Sayaçta veya regülatörde tesis edilmiş olan ve ölçüm ya da basınç ayarlama sistemine müdahaleyi engelleyen malzemeler ile uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerine yapılan müdahaleler kaçak doğalgaz kullanımı sayılacak.


