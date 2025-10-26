PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin maraton da bu hafta hız kazanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 10:04, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:06
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesaisine çok yönlü devam edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 31 Ekim Perşembe günü 16'ncı toplantısını yapacak. Komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

İlk oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan komisyon üyelerine sunum yapacak. İkinci oturumda ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak.

Bakanlar komisyon üyesi milletvekillerinin sürece ilişkin sorularını yanıtlayacak.

TBMM bütçesi komisyonda görüşülecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne ilişkin maraton da bu hafta hız kazanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin geneli üzerine görüşmelere katılacak, milletvekillerinin sorularını cevaplayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi de cuma günü görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bütçesinin sunumunu gerçekleştirecek.

Meclis bu hafta engelli bireylerin sorunlarını da araştıracak. Araştırma komisyonu Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu'nun sunumlarını dinleyecek.

Cumhuriyet coşkusu Meclis'te

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Bu sene de genç, yaşlı binlerce kişi Türk bayrakları ile Cumhuriyet Korteji düzenleyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlayacak yürüyüş Birinci Meclis'e kadar devam edecek


