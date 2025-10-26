180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hüseyin Gün, İBB'deki en önemli bilgilere ulaştıklarını itiraf etti

"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün, savcılıkta verdiği ifadesinde,"Osint (açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 17:38, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 17:39
Hüseyin Gün, İBB'deki en önemli bilgilere ulaştıklarını itiraf etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Gün, savcılığa verdiği ifadesinde, teknoloji yatırımcısı olduğunu ve aylık 100 bin dolar gelirinin bulunduğunu beyan etti.

Zanlı Gün, 10 Haziran 2019'da manevi annesi S.A'nın yönlendirmesiyle Necati Özkan ile tanıştığını, Özkan ile 31 Mart ve 23 Haziran 2019'daki seçim süreçlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.

Özkan'ın, İmamoğlu'nun hem siyasi danışmanı hem de seçim kampanyasının menajeri olduğunu belirten Gün, ifadesinde şunları kaydetti:

"Benim 'Piiq' isimli firmam vardı. Darren, Aaron ve Ed isimli ortaklarım vardı. Aaron isimli şahıs eski istihbarat servisi çalışanıdır. Şirketteki tüm analiz işlemlerini teknik ekip ile birlikte Aaron yapardı. Osint (açık kaynak istihbaratı) programı vardır, bu program şemsiye programıdır. Bu şemsiyenin altında 'darkweb' gibi internette hassas bilgiye ulaşabileceğiniz bilgiler vardır. Bu internetin yer altıdır. Necati Özkan bana Osint'e bir bakmamı istedi. Osint'te yaptığımız araştırmada İBB'ye ait çok sayıda kurumsal mail ve şifreler vardı. Bu mail ve şifrelerle belediyenin en derinlerindeki bilgiye ulaşabilme kabiliyeti veriyordu. Burada belediye içi yazışmalar ve bilgi akışı görülebiliyordu ancak sadece bilgi temini vardı, herhangi bir müdahale yapılamıyordu. Necati Özkan da bu Osint alemine hakimdi. Ben de zaten ofisindeyken genel bir bilgilendirme yapmıştım. Dolayısıyla Necati Özkan oradaki verilerin neye mal olabileceğini bilebilecek durumdaydı."

- "Elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp algı oluşturmaya çalışıyorduk"

Şüpheli Gün, Osint programında yaptıkları kontrollerde ilk gördükleri datadan daha fazlasının olduğunu gördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Beni Osint'e yönlendirilen Necati Özkan'dır. Zaten bir kez girdiğiniz zaman sonradan gelen bilgilere de sahip oluyorsunuz. Osint'teki veriler ya hacklenme yoluyla ya da birinin oraya yüklemesiyle orada olur. Bu sahip olduğumuz imkanın sadece yüzde 10'udur. Biz ayrıca elimizdeki yazılımla sosyal medya hesapları üzerinden iç yazışmaları görüp buna göre algı oluşturmaya çalışıyorduk. Bu yaptığımız analizleri de ben Necati Özkan ile paylaşıyordum. Bizim şirket olarak sahip olduğumuz çok geniş yetkileri olan yazılımın mucidi Amerikan İstihbarat Servisi'nde kapalı operasyon direktörüydü. Bu programın adı 'Pq'dur. Bu kişi benim ortağım olan Aaron'du. Aaron zaten istihbarattan emeklidir. Ben yaptığım analizleri Necati Özkan'a verirdim. Bunları başkana iletmesini söylerdim, o da başkana iletirdi. Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu'dur. Yazışmada 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Bunun anlamı başkan demektir. Cris isimli şahsı 2016 yılından beri İngiltere'den tanırım."

- "Yanardağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim"

Cris isimli kişinin de eski istihbaratçı olduğunu, 2019 seçiminden sonra tarihini hatırlamadığı bir toplantıda, "İstanbul Senin" isimli projenin tanıtımını yaptıklarını belirten şüpheli Gün, o dönem bu isimle bir uygulama olmadığını, Melih Geçek'i 'IT' konusunda en yetkili kişilerden biri olarak bildiğini, söz konusu toplantıda da Geçek'in "özel sektörde IT" olarak tanıtıldığını, Geçek'in o dönem belediyede yetkili olmadığını ancak yakın zamanda ise belediyede işe başlayacağının söylendiğini dile getirdi.

Merdan Yanardağ ile de manevi annesi aracılığıyla tanıştığını, dönem dönem kendisinin kanalına destek olmak amacıyla elden cüzi miktarlarda para verdiğini belirten Gün, "Merdan Yanardağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptığı yayında sorulmasını tarif ettiğim soruları ilettim ve aynı olmasa da benzer nitelikte sorular soruldu. Ama benimkisi tamamen tavsiyeydi." diye konuştu.

- "Necati Özkan, İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı"

Zanlı Gün, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Genel olarak 2019 seçimlerinde yukarıda bahsettiğim gibi analiz ve raporlamalar yaparak İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek oldum. İrtibatım Necati Özkan'laydı. Necati Özkan da Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde bizimle çalıştı. Yönlendirmelerimiz de büyük oranda buydu. Bazen de uymadığı noktalarda serzenişlerimiz oldu. Seçim sonrasında da manevi annem ile birlikte çalışma ofisinde Saraçhanede belediye binasında tebrik ettik. O da bize yardımlarımız için teşekkür etti. Dolayısıyla teşekkür etmesinden de anlaşılacağı üzere tüm faaliyetlerimizden haberdardı. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

