Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 16:19, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 17:23
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Akşit yaşamını yitirdi.
Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.