180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Çalışmalarımızı Komisyonda paylaşacağız
Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Çalışmalarımızı Komisyonda paylaşacağız
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Çalışmalarımızı Komisyonda paylaşacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devlet kurumlarının koordinasyonu ve milletin kararlılığı ile "Terörsüz Türkiye" idealine her zamankinden daha yakın olduklarını belirtti. Bakan Tunç, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacaklarını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 15:58, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 18:06
Yazdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdikleri çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacaklarını, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceklerini bildirdi.

'Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacağız'

Tunç, NSosyal hesabından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Devlet kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, milletin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle "Terörsüz Türkiye" idealine her zamankinden daha yakın olduklarını belirten Tunç, "TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunç, komisyonun ortaya koyacağı tespitlerin ve alacağı kararların, bundan sonraki adımlarına yön vereceğine, milli birlik ve kardeşliklerinin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacağına işaret etti.

Amaç, duruş ve kararlılıklarının belli olduğunu vurgulayan Tunç, hedeflerinin, iç cepheyi daha da güçlendirerek milletin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmak olduğunu vurguladı.

'Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına fırsat verilmeyecek'

Bakan Tunç, milletin huzuru ve güvenliğinin, ülkenin kalkınmasının her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir. Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber