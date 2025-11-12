VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye taziye mesajı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 09:40, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 09:42
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve müttefik Türkiye'ye taziye dileklerini iletti. Rutte mesajında, "Hayatını kaybeden askerlerin hizmetlerini onurlandırıyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hatta İttifak genelindeki tüm üniformalı askerlerimizin bizi her gün güvende tutmak için yaptıkları her şey için derinden minnettarız" ifadesini kullandı.

DÜŞEN ASKERİ UÇAKTA ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Tajani, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye giderken Gürcistan topraklarında düşen bir Türk C130 askeri kargo uçağının kaza haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Türk halkı, yetkililer, silahlı kuvvetler ve olay yerinde müdahale eden tüm kurtarma ekipleriyle dayanışmamı belirtiyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gürcistan'da meydana gelen trajik Türk C-130 uçak kazasından büyük üzüntü duydum. Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum. Bu acılı anlarında düşüncelerimiz ve dualarımız onlarla birlikte" ifadelerini kullandı.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi. Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'na ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini ilettiğini bildirdi. Türk halkına ve hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Osmani, "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında" dedi.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk askeri uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında trajik şekilde düşmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Romanya, Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Bu zor zamanda Türk dostlarımızın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

