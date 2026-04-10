61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
İçişleri Bakanlığı, aralarında kırmızı bültenle aranan isimlerin de bulunduğu 61 firari suçlunun, Interpol ve yerel kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlar neticesinde 7 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yakalanan isimler arasında B.K. rumuzu dikkat çekti. Hakkında yasadışı bahis soruşturması yürütülen Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde ele geçirildiği belirtiliyordu.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİNİN RUMUZU B.K.
Batuhan Karadeniz'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği belirtiliyordu. Eski futbolcu Karadeniz, yasadışı bahis soruşturmasında kritik isimlerden birisiydi.
Bakanlık, operasyon hakkında ayrıntılı bilgi verdi. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; şüphelilerin izni sürdürülürken ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliği yürütüldü.
Bakanlık, 61 suçlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirildiğini duyurarak "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar "F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç.) ile Ulusal Seviyede Arananlar (B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A" isimli şahıslar yakalandı.
7 ÜLKE VAR
En fazla iadenin Gürcistan'dan yapıldığı görüldü.
Buna göre Gürcistan'dan 8'i kırmızı bültenle, 42'si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi, Almanya'dan Kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2'si kırmızı bültenle, biri ulusal seviyede aranan toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den Kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Ulusal seviyede aranan birer kişi yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI MEVCUT
Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
