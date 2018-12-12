1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hırsızlığa karşı parmak iziyle çalışan motosiklet

Sakarya'da hırsızlık olaylarına karşı tedbir almak isteyen genç, motosikletini anahtar olmadan parmak iziyle çalıştırmayı başardı
12 Aralık 2018 13:05
Yazdır
Hırsızlığa karşı parmak iziyle çalışan motosiklet

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşaşan genç, hırsızlık olaylarına karşı önlem almak amacıyla motosikletini parmak iziyle çalışır hale getirdi.

Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan Ferdi Yıldız, hırsızlara karşı tedbir almak için motosiklet üzerinde proje geliştirmeye karar verdi.

Araştırmalar sonucunda temin ettiği parçaları birleştirerek ortaya çıkardığı cihazı, motosikletine monte eden Yıldız, aracını anahtarsız parmak iziyle çalıştırmayı başardı.

Bazı parçaları sensörler vasıtasıyla otomatik hale getiren Yıldız, yol bilgisayarı, anlık yakıt tüketimi ve hava değerleri gösteren aygıtları da motosikletine yerleştirdi.

- "Anahtara gerek kalmadan her yere gidebiliyorum"

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletinde yaptığı değişiklikle anahtara gerek kalmadan her yere gidebildiğini söyledi.

Parmağını dokununca motosikletin sistem sayesinde çalıştığını anlatan Yıldız, "Benzin alırken depo kapağımız da kilitli oluyordu. Artık parmak iziyle çalışıyor. Motosiklette bazı değişiklikler yaparak bazı parçalarını sensörler vasıtasıyla otomatik hale getirdim. Motorda gaz teli vardı ve zaman zaman sorun yaşatması nedeniyle onu da elektronik hale getirdik. Motosiklete yol bilgisayarı, anlık yakıt tüketimi ve hava ısı değerlerini gösteren aygıt da yerleştirdim." diye konuştu.

Ferdi Yıldız, düz vitesi yarı otomatik hale getirdiklerini belirterek, "Motosiklet parmak izi vermediği takdirde asla çalışmıyor ve çalınmıyor. Ancak motosikleti bir araca koyup götürürler, bunun haricinde çalışmaz." dedi.

- "Derste öğrendiklerini gerçek hayatta uyguladı"

Okulda çok sayıda proje uyguladıklarını anlatan Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Kılıç da projelerin gerçek hayatta uygulanabilir seviyede olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Öğrenci ve öğretmenleri bu konuda yönlendirdiklerini belirten Kılıç, "Ferdi öğrencimiz de derslerde öğrendiğini robotlara uyguluyordu, daha sonra gerçek hayatta kendi motosikletine uyguladı. Kendi parmak iziyle çalışabilen motosiklet tasarlamış oldu. Bu projelerle eğitim ve öğretimde yenilikçi projeler ödülleri yarışmalarına katıldık ve Doğu Marmara'da birinci olduk, daha sonra Türkiye sıralamasında da ilk 4 içerisinde yer aldık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 281 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri deniz trafiğine açılıyor
12 Aralık 2018 16:11		 Nemrut Dağı'nda turizm sezonu kapandı
12 Aralık 2018 16:06
Doğu Anadolu'da yollar ulaşıma kapandı
12 Aralık 2018 16:02		 Kızılay'dan atanan kayyum sonrası ilk açıklama
12 Aralık 2018 15:53
Kapadokya'da sis ve kar güzelliği
12 Aralık 2018 15:37		 Günde ne kadar televizyon izliyoruz?
12 Aralık 2018 15:31
Ağrı Milli Eğitim Müdürü, kaza geçiren öğretmenleri ziyaret etti
12 Aralık 2018 15:17		 'Yaralarını sardığım eller beni bu hale getirdi'
12 Aralık 2018 15:12
Uludağ'da kar kalınlığı 44 santimetre
12 Aralık 2018 15:09		 Çocuklara kuklayla eğitim veriyor
12 Aralık 2018 15:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Etik Kurulu, hediye alma yasağı uygulamasına 6 istisna getirdi
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
DPB'den 2018/2 KPSS tercihleri için açıklama
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözü
'Fenomen' rezaletine ödül
700 şubenin 200'ünü kapatan Kızılay'a kayyum atandı
YÖK, ihtisaslaşacak 5 yeni üniversiteyi daha açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
ceo 2
gezicilerin başları kesilmelidir 2
chp nin günah galerisinden sayfalar 6
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 3
beslenme mevsimi 2
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 3
vatandaşı olmasak çok eğlenceli bir ülkedeyiz 2
eren derdiyok 4
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam