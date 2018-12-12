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Müslüm, yapımcısına 77.6 milyon lira kazandırdı

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı 'Müslüm' filminden yeni rekor geldi. Dizi yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı
12 Aralık 2018 14:24
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Müslüm, yapımcısına 77.6 milyon lira kazandırdı

Müslüm filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlendi.

Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı geçti.

Sosyal medya kullancılarının özellikle Twitter ve Instagram'da övgü dolu sözlerle bahsettiği filme yüz binlerce insan koştu.

Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filmi hasılatıyla da dudak uçuklattı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN TÜRK FİLMLERİ

Recep İvedik 5 - 7.437.050

Recep İvedik 4 - 7.369.098

Fetih 1453 - 6.572.618. ...

Düğün Dernek 2: Sünnet - 6.073.364

Ayla - 5.534.817. ...

Aile Arasında - 5.214.124

Arif v 216 - 4.931.639.

Recep İvedik 2 - 4.333.144.


MÜSLÜM BABA Film Fragmanı
Yeni Şafak
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