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Müslüm, yapımcısına 77.6 milyon lira kazandırdı
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı 'Müslüm' filminden yeni rekor geldi. Dizi yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlenerek yapımcısına bugüne kadar 77.6 milyon lira kazandırdı
Müslüm filmi, yedinci haftasında 5 milyon 848 bin 213 kişi tarafından izlendi.
Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında altıncı sıraya yükselen film, 4 milyon 968 bin 462 rakamıyla 2018'de en çok izlenen film olan Arif v 216'yı geçti.
Sosyal medya kullancılarının özellikle Twitter ve Instagram'da övgü dolu sözlerle bahsettiği filme yüz binlerce insan koştu.
Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Müslüm filmi hasılatıyla da dudak uçuklattı.
TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK İZLENEN TÜRK FİLMLERİ
Recep İvedik 5 - 7.437.050
Recep İvedik 4 - 7.369.098
Fetih 1453 - 6.572.618. ...
Düğün Dernek 2: Sünnet - 6.073.364
Ayla - 5.534.817. ...
Aile Arasında - 5.214.124
Arif v 216 - 4.931.639.
Recep İvedik 2 - 4.333.144.
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