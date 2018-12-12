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Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada yaptığı reddihakim talebi kabul edilmedi
12 Aralık 2018 18:41
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Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve HDP Eş Genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Demirtaş'ın avukatları savunma yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tahliye kararının uygulanmaması ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle, Mahkeme Başkanı Murat İlhan ve üye hakim hakkında reddihakim taleplerinde bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan Başkan İlhan, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

İlhan, sanığın karara yönelik itirazını 7 gün içerisinde 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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