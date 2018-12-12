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Otomobilin arkasına at bağlayan kişiye para cezası
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde atını otomobilin arkasına bağlayıp çeken kişiye idari yaptırım uygulandı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde atını otomobilin arkasına bağlayıp çeken kişiye idari yaptırım uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir atın otomobilin arkasına bağlanıp çekilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelinin Veli E. (40) olduğunu belirledi.
Şüpheli, Şemikler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Veli E'nin ifadesinde, ipini koparıp kaçan atını yakaladığında karnının şiş olduğunu fark edip, çok yiyecek yediğini düşünerek hareket ettirmek amacıyla yavaş yavaş evine götürdüğünü, kötü bir amacının olmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından salıverilen Veli E'ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
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